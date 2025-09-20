Espana agencias

Prisión provisional para la detenida por matar a una mujer con el cable de una aspiradora en Benidorm

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Juzgado de Instrucción número 2 de Benidorm, en funciones de guardia, ha acordado este sábado al mediodía la prisión provisional, comunicada y sin fianza para la mujer de 63 años detenida por presuntamente matar a otra, de 66, en Benidorm (Alicante).

La acusada queda investigada en una causa abierta por un delito de homicidio, según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Los hechos ocurrieron en la medianoche del miércoles, cuando una mujer de 63 años supuestamente mató a otra, de 66, con el cable de una aspiradora. Ambas mujeres son de nacionalidad británica.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sanitarios españoles homenajean a sus colegas en Gaza con batas blancas y manos pintadas de rojo

Sanitarios españoles homenajean a sus

Por Andalucía dice estar en "su hoja de ruta para echar a Moreno" y tiende la mano a "todo el que se quiera incorporar"

Por Andalucía dice estar en

Mazón hará balance del año de la dana y propuestas basadas en "políticas de libertad" en el Debate de Política General

Mazón hará balance del año

La Junta critica que Montero vuelva para "hablar mal" de Andalucía: "Que no estorbe ni ponga palos en las ruedas"

La Junta critica que Montero

Besteiro muestra su "rechazo" a los actos "vandálicos e incendiarios" contra el centro de menores migrantes en Monforte

Besteiro muestra su "rechazo" a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las claves del fallo técnico

Las claves del fallo técnico en las pulseras a maltratadores: Igualdad critica a la Fiscalía por “hacer valoraciones sin datos”

Un ciclista sufre un accidente en la carretera que separa Alicante y Murcia y fallece porque mandan la ambulancia desde otra comunidad: “La línea imaginaria retrasó la ayuda”

Vox se enzarza con el jefe de la Armada por su postura sobre la migración ilegal: “El Gobierno está asaltando las instituciones”

Una mujer de 28 años con tres hijos sufre agotamiento y dolores de cabeza y los médicos le dicen que son “cosas de la maternidad”: era cáncer de mama en etapa 4

Muere un hombre en una narcolancha tras chocar con una embarcación de la Guardia Civil en Algeciras

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del Sorteo 4

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Precio de la luz en España este 21 de septiembre

DEPORTES

Quién fue el primer ganador

Quién fue el primer ganador del Balón de Oro: se hacía llamar el ‘mago del regate’ y nunca fue expulsado

¿La Vuelta a España fue solo el principio? Crece la presión para apartar a Israel de los eventos deportivos, pero las organizaciones guardan silencio

El futbolista Marc Cucurella se rompe al hablar del autismo de su hijo: “Cuando veo que lo pasa mal, sufro mucho”

El Real Madrid no olvida la victoria de Rodri sobre Vinicius en el Balón de Oro de 2024: se plantea no presentarse este año

Así es la nueva vida de Novak Djokovic en Grecia tras marcharse de Serbia por una disputa con el Gobierno