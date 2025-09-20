Prisión provisional para la detenida por matar a una mujer con el cable de una aspiradora en Benidorm

El Juzgado de Instrucción número 2 de Benidorm, en funciones de guardia, ha acordado este sábado al mediodía la prisión provisional, comunicada y sin fianza para la mujer de 63 años detenida por presuntamente matar a otra, de 66, en Benidorm (Alicante).

La acusada queda investigada en una causa abierta por un delito de homicidio, según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Los hechos ocurrieron en la medianoche del miércoles, cuando una mujer de 63 años supuestamente mató a otra, de 66, con el cable de una aspiradora. Ambas mujeres son de nacionalidad británica.