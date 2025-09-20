Espana agencias

Podemos advierte a los socios de Sánchez que les va a "pesar" su "laxitud" con la corrupción en el PSOE

Por Newsroom Infobae

Guardar

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha advertido este sábado a los socios parlamentarios del presidente, Pedro Sánchez, de que les va a "pesar" la "laxitud" que, a su juicio, están teniendo con la corrupción en el PSOE. "Hay que parar los pies a la corrupción, que no es mejor por la que la haga el PSOE", ha sentenciado.

En una entrevista con el programa 'Parlamento' de RNE recogida por Europa Press, Belarra se ha dirigido directamente a los aliados de Sánchez --entre los que ya no cuenta a Podemos--, porque considera que sus discursos son "más laxos" con la corrupción socialista "porque es del PSOE".

La diputada morada entiende que, al igual que a su partido, pueda darles "mucho miedo" que pueda gobernar la derecha, pero ha recalcado que eso no les "puede llevar aceptar lo inaceptable". "Y la corrupción no se puede aceptar, y no es mejor porque lo haga el PSOE", ha insistido.

NO SE PUEDE ACEPTAR

Belarra sostiene que "no se puede aceptar" que haya grandes empresas constructoras que "una y otra vez" cierren contratos "millonarios" de la Administración Pública, y que su modelo de negocio sea "comprarse políticos del bipartidismo para llevarse los contratos".

"Eso no puede ser", ha dicho Belarra, para subrayar que su formación no se considera socia del Gobierno --pese a que apoyó a investidura de Pedro Sánchez "a cambio de nada"-- y que sólo apoyará las medidas en función de si son o no buenas para España. "Y, por desgracia, --ha continuado-- ahora no hay mucho que apoyar: uno, porque el Gobierno no gobierna y, dos, porque todo lo que ha hecho lo podía haber hecho el PP".

Y es que, según ha insistido, ahora mismo los votos de Sumar, socio de coalición del Gobierno, y "gran parte" de los votos de lo que fue la mayoría de investidura sólo sirven para que "el PSOE pueda hacer las mismas políticas que podría estar haciendo el PP".

"Y nosotros no queremos eso; queremos que haya transformaciones, que haya cambios, que haya políticas que de verdad mejoren la vida de la gente, y sabemos que es posible porque Unidas Podemos lo logró peleando en el Gobierno, haciendo ruido, y por eso nos echaron", ha recordado.

"AUTÓNOMOS DEL PSOE"

La diputada morada defiende que su formación quiere recuperar la capacidad de transformación, para lo cual necesitan una candidatura que tenga un proyecto claro que pasa, según sus palabras, por ser "autónomos del PSOE".

En este contexto, se le ha preguntado si la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, les había llamado para negociar los Presupuestos de 2026. Belarra ha respondido que no les han contactado pero ha advertido de que si quiere sus votos para las cuentas públicas, debe antes hacer "algo" para frenar el problema de la vivienda, dejar de ser "cómplices" del "genocidio" en Gaza y dedicar partidas a las políticas sociales.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

PP de Madrid admite "distintos ángulos" dentro del partido sobre la situación en Oriente Medio

PP de Madrid admite "distintos

Díaz-Pache critica que Vox prefiera "estar en la oposición sustituyendo" al PP que "ayudar" a sacar a Sánchez

Díaz-Pache critica que Vox prefiera

Belarra dice que si Sánchez se hubiera plantado con las armas de Israel habría evitado muertes: "No se lo perdono"

Belarra dice que si Sánchez

El TSJM confirma 9 años de cárcel para tres pandilleros por una paliza a un menor en el parque de La Vaguada (Madrid)

El TSJM confirma 9 años

Montero reúne este sábado al Comité Director del PSOE-A por segunda vez este año previo a las elecciones andaluzas

Montero reúne este sábado al
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿75.000, 150.000 o 300.000 euros?

¿75.000, 150.000 o 300.000 euros? La causa contra el Fiscal General se enreda con la fianza que debe pagar García Ortiz

Francia y otros nueve países reconocerán al Estado de Palestina en la Asamblea General de la ONU que se celebrará en Nueva York la próxima semana

F-35 Lightning II: así son los aviones italianos que interceptaron a las aeronaves rusas en Estonia

Un padre que desconoce la situación laboral y estudiantil de su hija solicita dejar de abonar su pensión: la Justicia lo desestima

Un mecánico explica la utilidad de estas dos ruletas del coche: “Muchos no sabéis ni para qué sirven”

ECONOMÍA

Una “ballena” cripto que compró

Una “ballena” cripto que compró 1.000 bitcoin por 712.000 euros hace más de 12 años reactiva su cartera: hoy vale casi 100 millones

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Adriane Schwager, experta en contratación: “Hay algo muy básico que veo que los candidatos pasan por alto”

Pablo Ródenas, abogado, sobre la mejor forma de heredar una vivienda de tus padres: “Que no esperen a morirse para regalarte su casa”

DEPORTES

¿La Vuelta a España fue

¿La Vuelta a España fue solo el principio? Crece la presión para apartar a Israel de los eventos deportivos, pero las organizaciones guardan silencio

Quién fue el primer ganador del Balón de Oro: se hacía llamar el ‘mago del regate’ y nunca fue expulsado

El futbolista Marc Cucurella se rompe al hablar del autismo de su hijo: “Cuando veo que lo pasa mal, sufro mucho”

El Real Madrid no olvida la victoria de Rodri sobre Vinicius en el Balón de Oro de 2024: se plantea no presentarse este año

Así es la nueva vida de Novak Djokovic en Grecia tras marcharse de Serbia por una disputa con el Gobierno