PNV dice que la devolución del edificio de París es "un acto de justicia" y no olvidará "el escándalo" de PP y Vox

El PNV ha celebrado este sábado, en el edificio de París que fue sede del Gobierno Vasco en el exilio, la recuperación de este inmueble como "un acto de justicia, de reparación de memoria" que tiene que "reconfortar a cualquier demócrata". Asimismo, ha asegurado que no olvidará "el escándalo que han montado" para evitar su devolución el PP y Vox, que considera "han sido dignos sucesores del régimen franquista y lo que representó con respecto a este edificio".

El edificio de la avenida Marceau, cuya devolución al Partido Nacionalista Vasco fue aprobada el pasado diciembre por el Gobierno central en cumplimiento de la ley de Memoria Democrática, ha acogido esta mañana un acto que ha contado con la intervención del actual presidente del EBB, Aitor Esteban, y su antecesor, Andoni Ortuzar (en cuyo mandato se consiguió recuperar).

Junto a miembros de las dos ejecutivas, también han asistido el lehendakari, Imanol Pradales, y los consejeros del Gobierno Vasco Ibone Bengoetxea, Noel d'Anjou, Nerea Melgosa y Amaia Barredo; las portavoces jeltzales del Congreso, el Senado y el Parlamento europeo, Maribel Vaquero, Estefanía Beltrán de Heredia y Oihane Agirregoitia; y los presidentes de las Juntas Generales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, Irma Basterra, Ana Otadui y Xabier Ezeizabarrena, entre otros.

Igualmente, han estado presentes familiares del lehendakari José Antonio Aguirre y del lehendakari Jesús María Leizaola, así como descendientes de la familia Errazti, que custodiaba el número 11 de avenida Marceau, y de los de Francisco Belausteguigoitia Landaluce, emigrante vasco residente en México que envió 65.000 dólares a Heliodoro de la Torre, tesorero de PNV, en 1936 para la compra del edificio, según ha explicado la formación jeltzale.

Aitor Esteban e Imanol Pradales han sido los primeros en cruzar el "inconfundible portón azul" y acceder al edificio, en cuya entrada el lehendakari ha descubierto una placa escrita en euskera y francés con la inscripción 'Símbolo de exilio, libertad y democracia. Aquí recibió cobijo el lehendakari Aguirre. Robado por los nazis a EAJ-PNV y recuperado en 2025'.

Posteriormente, el PNV ha celebrado, en su interior, un acto, en palabras del expresidente del EBB Andoni Ortuzar, "cargado de simbolismo". Según ha remarcado, "estamos protagonizando un acto de justicia, de reparación de memoria", que tiene que "reconfortar a cualquier demócrata".

"Franco y sus gobiernos dictatoriales quisieron convertir este edificio en un símbolo de su victoria y de nuestra derrota, la de los euskaldunes demócratas. Pelearon con todas las malas artes posibles para usurparlo y mantenerlo", ha recordado.

En este marco, para el expresidente del PNV, el acto de este sábado "sirve también para limpiar la presencia violenta entre estas paredes de nazis, de agentes de la Gestapo y de la policía franquista que tantas vidas vascas y demócratas costaron". "En memoria y homenaje a todas ellas estamos hoy aquí", ha remarcado.

Tras Ortuzar ha tomado la palabra el actual líder jeltzale, Aitor Estaban, que ha incidido en que el edificio de la avenida Marceau "es un símbolo de resistencia de un pueblo, de la lucha contra el fascismo y el nazismo, de desarraigo y exilio, y de construcción europea". "Ha representado todos los principios en los que cree este partido y por los que vale la pena estar en política", ha defendido.

Asimismo, ha planteado que su "restitución" no es "pasado romántico", sino "futuro" para las nuevas generaciones, que tienen "aquí un ejemplo de compromiso personal de mucha gente" no solo político, también cívico.

Según ha indicado, "nunca nos fuimos emocionalmente de París, pero ahora volvemos físicamente y espero que en un futuro organizativamente también".

Esteban ha expresado su agradecimiento a las "muchas personas" que han hecho posible este "éxito". "Algunas que dieron testimonio de lo que conocían; otras que han investigado y han elaborado conclusiones e informes, pruebas contundentes; otros que han organizado la información, registraron iniciativas, litigado ante los tribunales, ante la administración; otras que desde una posición política han reclamado, han negociado, han buscado vías; y otras, también desde la administración central, han reconocido la necesidad de reparar una injusticia", ha enumerado.

Por contra, el presidente del PNV ha asegurado que en su formación no van a "olvidar nunca" lo que ha calificado como "el escándalo que han montado algunos para evitar esta devolución". "PP y Vox no han escatimado en mentiras, en insultos, en maniobras, tanto en tribunas políticas como en medios de comunicación y en todos los lugares que han podido. Han sido dignos sucesores del régimen franquista y lo que representó con respecto a este edificio", ha denunciado.

Según ha indicado, "el PNV ha demostrado de nuevo que sabe sobreponerse a las adversidades. Tardaremos más o menos, pero somos constantes. Y vamos consiguiendo aquí y allí, en este caso y en otros, nuestros objetivos. Porque Euskadi no se construye con la fuerza, sino con la constancia, con las palabras y con la voluntad democrática. Vencer por la fuerza o a gritos sin convencer está abocado al fracaso".

LA PAZ SIGUE EN ENTREDICHO

En su discurso, Aitor Esteban también ha recordado que "la paz, que estaba en entredicho y que en algunos lugares en territorio vasco ya había dejado de existir en 1936, cuando el PNV adquirió este edificio, sigue estando también hoy en día en entredicho".

"Y oímos hablar de cosas tales como un resort en Gaza. Vemos lo que está pasando, una eliminación de una población, genocidio, expulsión, una deshumanización del adversario. Y vemos que detrás de eso también, y apoyándolo, como si no pasara nada, están países como Estados Unidos, unos Estados Unidos que parece que lo que quiere es controlar y humillar a sus antiguos aliados, a la Unión Europea, y con un Putin y un Xi que lo que demuestran es que el futuro que les gustaría es el de la fuerza", ha lamentado.

Tras recordar a los "muchos demócratas" que lucharon "contra el holocausto, contra la dictadura de Hitler y la de Franco", ha cuestionado "qué le está pasando a algunos ahora". "¿Quiénes son los aliados, quiénes son ahora los demócratas?", se ha preguntado.

Por su parte, ha dicho, el PNV sigue "donde siempre". "Porque para nosotros las relaciones internacionales ni son un negocio ni es la ley del más fuerte", ha concluido Esteban, que ha remarcado que el edificio de la avenida Marceau fue "adquirido por el PNV con ayuda de patriotas" pero "siempre estuvo al servicio del pueblo vasco" y también "lo estará en el futuro y siempre".

El inmueble fue adquirido el 12 de septiembre de 1936 y fue sede del Gobierno Vasco, constituido el 7 de octubre de ese mismo año, liderado por el lehendakari Agirre. Fue incautado por el Ejército nazi y la Gestapo tras la invasión de Francia en 1940 y recuperado tras la Segunda Guerra Mundial en 1944, si bien se entregó nuevamente a las autoridades franquistas en 1951, según ha recordado la formación jeltzale.

El PNV ha tratado de recuperar el edificio en varias ocasiones hasta que finalmente el pasado mes de diciembre el BOE publicó la devolución en función de la Disposición Adicional Novena la Ley de Memoria Democrática.