PNV afirma que la devolución del edificio de París es "un acto de justicia" y no olvidará "el escándalo" de PP y Vox

El PNV ha celebrado este sábado, en el edificio de París que fue sede del Gobierno Vasco en el exilio, la recuperación de este inmueble como "un acto de justicia, de reparación de memoria" que tiene que "reconfortar a cualquier demócrata". Asimismo, ha asegurado que no olvidará "el escándalo que han montado" para evitar su devolución el PP y Vox, que considera "han sido dignos sucesores del régimen franquista y lo que representó con respecto a este edificio".

El edificio de la avenida Marceau, cuya devolución al Partido Nacionalista Vasco fue aprobada el pasado diciembre por el Gobierno central en cumplimiento de la ley de Memoria Democrática, ha acogido esta mañana un acto que ha contado con la intervención del actual presidente del EBB, Aitor Esteban, y su antecesor, Andoni Ortuzar (en cuyo mandato se consiguió recuperar).

Junto a miembros de las dos ejecutivas, también han asistido el lehendakari, Imanol Pradales, y varios consejeros de su Gobierno, portavoces jeltzales del Congreso, el Senado y el Parlamento europeo y presidentes de las Juntas Generales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, entre otros.

En palabras del expresidente del PNV Andoni Ortuzar, se trata de "un acto de justicia, de reparación de memoria", que tiene que "reconfortar a cualquier demócrata".

Para el Partido Nacionalista Vasco, la "restitución" del edificio "no es pasado romántico", sino "futuro" para las nuevas generaciones, que tienen "aquí un ejemplo de compromiso personal de mucha gente" no solo político, también cívico, ha remarcado su presidente, Aitor Esteban.

El líder del PNV ha asegurado que en su formación no van a "olvidar nunca" lo que ha calificado como "el escándalo que han montado algunos para evitar esta devolución". "PP y Vox no han escatimado en mentiras, en insultos, en maniobras, tanto en tribunas políticas como en medios de comunicación y en todos los lugares que han podido. Han sido dignos sucesores del régimen franquista y lo que representó con respecto a este edificio", ha denunciado.

Según ha indicado, "el PNV ha demostrado de nuevo que sabe sobreponerse a las adversidades. Tardaremos más o menos, pero somos constantes. Y vamos consiguiendo aquí y allí, en este caso y en otros, nuestros objetivos. Porque Euskadi no se construye con la fuerza, sino con la constancia, con las palabras y con la voluntad democrática. Vencer por la fuerza o a gritos sin convencer está abocado al fracaso".

