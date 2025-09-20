Espana agencias

Montero reúne este sábado al Comité Director del PSOE-A por segunda vez este año previo a las elecciones andaluzas

Por Newsroom Infobae

Guardar

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, reúne este sábado, 20 de septiembre, al Comité Director de la federación socialista andaluza --máximo órgano entre congresos-- por segunda vez este año y desde que, en enero, asumió el liderazgo de los socialistas andaluces, en un contexto marcado por la cercanía de las elecciones al Parlamento andaluz, que deberían celebrarse en torno al mes de junio de 2026, cuatro años después de las de junio de 2022 en las que venció con mayoría absoluta el PP-A de Juanma Moreno.

En esta ocasión, el Comité Director se va a reunir en el Pabellón Municipal de Deportes de San Juan del Puerto, la localidad onubense de la que es natural la actual vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz parlamentaria, María Márquez, y el formato en el que se desarrollará será similar al de ocasiones anteriores, de forma que la secretaria general realizará una intervención en abierto para los medios de comunicación al inicio del encuentro, en torno a las 11,30 horas, que seguidamente proseguirá a puerta cerrada.

La de este sábado será así la segunda reunión que celebre el Comité Director del PSOE-A desde que María Jesús Montero es secretaria general, apenas cuatro meses después de la que encabezó el pasado 16 de mayo en San Juan de Aznalfarache (Sevilla), una cita en la que la también vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda anunció que su partido pasaba "a la ofensiva y a la acción" para recuperar el Gobierno de la Junta, en manos del PP-A desde 2019, e impulsar un "salto" de Andalucía hacia la "transformación profunda" que a su juicio necesita la comunidad.

Desde la premisa de que "el cambio" en esta comunidad autónoma "está en marcha", y con la vista puesta en las elecciones autonómicas andaluzas previstas para el próximo año, María Jesús Montero explicó en aquel Comité Director de mayo que la Ejecutiva regional que ella dirige había elaborado "un plan de trabajo contando con las prioridades de cada uno de los sectores y ciudadanos", y el PSOE-A "pasa a la acción" una vez que ha ido cumpliendo "punto por punto" el plan que se fijó al asumir el liderazgo del partido.

CON EL PSOE-A EN "MODO CAMPAÑA"

En esa línea, desde el PSOE-A recordaban esta semana a Europa Press que el Comité Director se suele reunir dos veces al año, una en el primer semestre y otra en el segundo, y la de este sábado será la segunda cita del máximo órgano de dirección de los socialistas en lo que va de 2025, y que en este caso coincide con el inicio de un curso político que será electoral en Andalucía y para el que el PSOE-A ya se ha puesto en "modo campaña", según ha anunciado la propia dirección en declaraciones de sus representantes a los medios de comunicación.

En este contexto hay que enmarcar también la aprobación, en la reunión que la Ejecutiva del PSOE-A celebró el pasado viernes, 12 de septiembre, de la Comisión Regional de Listas, para que dicho órgano esté activado cuando llegue el momento de elaborar las candidaturas para las próximas elecciones autonómicas, según explicaron las mismas fuentes, que aclararon que eso no significa que dicho trámite se vaya a iniciar ya, pero que sí redunda en la idea que viene defendiendo la dirección de los socialistas andaluces acerca de que en la federación andaluza "está todo preparado" para cuando el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, convoque las próximas elecciones al Parlamento autonómico.

Montero abrió el curso político en Andalucía con una reunión de la Interparlamentaria del PSOE-A el pasado 5 de septiembre en Montilla (Córdoba), y el pasado domingo día 14 compartió un acto político de apertura también de curso en Málaga junto al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quien defendió que la candidata socialista a la presidencia de la Junta y vicepresidenta primera de su Ejecutivo encarna "lo que necesita Andalucía" y "lo que va a tener a partir de las próximas elecciones" si se convierte en mandataria autonómica, y es "ganas, compromiso, cercanía y trabajo", además de "mirar siempre a la izquierda", según remachó.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

PP de Madrid admite "distintos ángulos" dentro del partido sobre la situación en Oriente Medio

PP de Madrid admite "distintos

Díaz-Pache critica que Vox prefiera "estar en la oposición sustituyendo" al PP que "ayudar" a sacar a Sánchez

Díaz-Pache critica que Vox prefiera

Belarra dice que si Sánchez se hubiera plantado con las armas de Israel habría evitado muertes: "No se lo perdono"

Belarra dice que si Sánchez

El TSJM confirma 9 años de cárcel para tres pandilleros por una paliza a un menor en el parque de La Vaguada (Madrid)

El TSJM confirma 9 años

Podemos advierte a los socios de Sánchez que les va a "pesar" su "laxitud" con la corrupción en el PSOE

Podemos advierte a los socios
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿75.000, 150.000 o 300.000 euros?

¿75.000, 150.000 o 300.000 euros? La causa contra el Fiscal General se enreda con la fianza que debe pagar García Ortiz

Francia y otros nueve países reconocerán al Estado de Palestina en la Asamblea General de la ONU que se celebrará en Nueva York la próxima semana

F-35 Lightning II: así son los aviones italianos que interceptaron a las aeronaves rusas en Estonia

Un padre que desconoce la situación laboral y estudiantil de su hija solicita dejar de abonar su pensión: la Justicia lo desestima

Un mecánico explica la utilidad de estas dos ruletas del coche: “Muchos no sabéis ni para qué sirven”

ECONOMÍA

Una “ballena” cripto que compró

Una “ballena” cripto que compró 1.000 bitcoin por 712.000 euros hace más de 12 años reactiva su cartera: hoy vale casi 100 millones

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Adriane Schwager, experta en contratación: “Hay algo muy básico que veo que los candidatos pasan por alto”

Pablo Ródenas, abogado, sobre la mejor forma de heredar una vivienda de tus padres: “Que no esperen a morirse para regalarte su casa”

DEPORTES

¿La Vuelta a España fue

¿La Vuelta a España fue solo el principio? Crece la presión para apartar a Israel de los eventos deportivos, pero las organizaciones guardan silencio

Quién fue el primer ganador del Balón de Oro: se hacía llamar el ‘mago del regate’ y nunca fue expulsado

El futbolista Marc Cucurella se rompe al hablar del autismo de su hijo: “Cuando veo que lo pasa mal, sufro mucho”

El Real Madrid no olvida la victoria de Rodri sobre Vinicius en el Balón de Oro de 2024: se plantea no presentarse este año

Así es la nueva vida de Novak Djokovic en Grecia tras marcharse de Serbia por una disputa con el Gobierno