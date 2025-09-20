Espana agencias

Mazón hará balance del año de la dana y propuestas basadas en "políticas de libertad" en el Debate de Política General

Por Newsroom Infobae

Guardar

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, hará un balance del año que ha estado marcado por la dana y sus consecuencias en los municipios afectados y avanzará sus nuevas propuestas basadas en "políticas de libertad" durante el Debate de Política General, que se inicia en Les Corts el próximo 23 de septiembre.

El jefe del Ejecutivo valenciano ha mantenido este sábado por la mañana en una sesión de trabajo en Alicante para "perfilar y ultimar" los datos que ofrecerá a la ciudadanía en el resumen anual de su gestión política, según ha indicado la administración autonómica en un comunicado.

El discurso estará dividido en un primer apartado dedicado al recuerdo a las personas fallecidas en la dana y los efectos producidos en los municipios afectados. Además, "recordará los recursos y las acciones destinadas a la reconstrucción de las zonas y destacará la celeridad con la que ha trabajado la administración autonómica".

En segundo lugar, hará un balance de los compromisos adquiridos en el Debate de Política General del año pasado y su grado de ejecución; mientras que el tercer y cuarto apartado será un resumen de las políticas aplicadas en la Comunitat Valencia y las "mejoras fiscales y sociales que ha supuesto para los ciudadanos, así como el impulso de la economía con la atracción de inversiones en territorio valenciano".

Por último, Mazón anunciará sus nuevos proyectos y propuestas "basadas en políticas de libertad con las que seguir avanzando en el cambio de la Comunitat Valenciana".

La administración autonómica ha detallado que Mazón optará por un "discurso enérgico y reivindicativo frente al Gobierno de España para reclamar más inversiones y una adecuada financiación, que colabore en la prestación de servicios públicos, sin dejar de apostar por el diálogo y el acercamiento para asegurar la estabilidad y la prosperidad de la sociedad valenciana".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sanitarios españoles homenajean a sus colegas en Gaza con batas blancas y manos pintadas de rojo

Sanitarios españoles homenajean a sus

Por Andalucía dice estar en "su hoja de ruta para echar a Moreno" y tiende la mano a "todo el que se quiera incorporar"

Por Andalucía dice estar en

La Junta critica que Montero vuelva para "hablar mal" de Andalucía: "Que no estorbe ni ponga palos en las ruedas"

La Junta critica que Montero

Besteiro muestra su "rechazo" a los actos "vandálicos e incendiarios" contra el centro de menores migrantes en Monforte

Besteiro muestra su "rechazo" a

PNV dice que la devolución del edificio de París es "un acto de justicia" y no olvidará "el escándalo" de PP y Vox

PNV dice que la devolución
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vox se enzarza con el

Vox se enzarza con el jefe de la Armada por su postura sobre la migración ilegal: “El Gobierno está asaltando las instituciones”

Una mujer de 28 años con tres hijos sufre agotamiento y dolores de cabeza y los médicos le dicen que son “cosas de la maternidad”: era cáncer de mama en etapa 4

Muere un hombre en una narcolancha tras chocar con una embarcación de la Guardia Civil en Algeciras

Atacan con cócteles molotov el centro de la Xunta que acogerá a 80 menores migrantes en Lugo

Investigada una conductora por circular sin dos de las ruedas de su vehículo durante aproximadamente 14 kilómetros en Mallorca

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 3 Super

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Precio de la luz en España este 21 de septiembre

Un empleado es despedido por acudir a un restaurante durante su baja por enfermedad y encontrarse con su jefe: termina ganando el juicio

“No me da vergüenza decir que vivo a expensas del Estado”: la pensión de jubilación de una francesa que nunca ha trabajado

DEPORTES

Quién fue el primer ganador

Quién fue el primer ganador del Balón de Oro: se hacía llamar el ‘mago del regate’ y nunca fue expulsado

¿La Vuelta a España fue solo el principio? Crece la presión para apartar a Israel de los eventos deportivos, pero las organizaciones guardan silencio

El futbolista Marc Cucurella se rompe al hablar del autismo de su hijo: “Cuando veo que lo pasa mal, sufro mucho”

El Real Madrid no olvida la victoria de Rodri sobre Vinicius en el Balón de Oro de 2024: se plantea no presentarse este año

Así es la nueva vida de Novak Djokovic en Grecia tras marcharse de Serbia por una disputa con el Gobierno