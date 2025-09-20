López (Comuns) dice que traspasar competencias en inmigración a Cataluña "refuerza el autogobierno"

La coordinadora de los Comuns y diputada en el Congreso, Candela López, ha recordado que el Congreso votará la próxima semana el traspaso de competencias en inmigración a Cataluña, "un compromiso que refuerza el autogobierno de Cataluña y en el que el Gobierno está comprometido".

"Los Comuns siempre estaremos al lado de la defensa de las competencias y del crecimiento del autogobierno aquí en Cataluña", ha declarado este sábado a los medios en Tarragona durante las fiestas de Santa Tecla.

Por eso ha instado a Junts a reflexionar sobre "cuáles son sus aliados ante la defensa de los catalanes, las catalanas y los intereses de la lengua", también teniendo en cuenta que el partido votó contra la reducción de la jornada laboral, como PP y Vox.

También ha acusado al PP de hacer "campaña en contra del catalán en Europa, bloqueando su aprobación a las instituciones europeas".

Además, ha destacado el compromiso de los Comuns con la cultura y con el catalán, "defendiéndolo en Europa, en las calles y en la escuela".