Espana agencias

La Junta critica que Montero vuelva para "hablar mal" de Andalucía: "Que no estorbe ni ponga palos en las ruedas"

Por Newsroom Infobae

Guardar

La portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha criticado que la secretaria general del PSOE-A, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, haya vuelto este sábado a Andalucía para "hablar mal" de esta tierra, y le ha demandado que "no estorbe ni ponga palos en las ruedas".

En un audio, España se ha pronunciado en relación con la intervención que ha hecho Montero en el Comité director del PSOE-A celebrado en San Juan del Puerto (Huelva).

La consejera andaluza ha lamentado que una vez más, Montero venga a Andalucía a hablar "mal de su tierra y a apropiarse de proyectos que son de la Junta de Andalucía, como el Valle del Hidrógeno Verde", Ha indicado que el Gobierno andaluz se "ha dejado la piel para traer inversión, progreso y empleo".

Asimismo, ha criticado que Montero "venga a criticar la sanidad andaluza que ella misma hundió y que ahora estamos levantando".

"Recortó el presupuesto en 1.500 millones de euros, expulsó a 7.700 profesionales sanitarios, hizo un recorte de 600 camas y dejó en el cajón a 500.000 andaluces que los quitó de un plumazo de las listas de espera", ha agregado en referencia a la etapa de Montero como consejera andaluza de Salud.

Por lo tanto, ha pedido a Montero que "deje de mentir" porque los ansaluces saben perfectamente lo que hizo como consejera andaluza y "lo que está haciendo ahora como ministra y vicepresidenta del Gobierno".

"Y lo que está haciendo es negociar a escondidas en Suiza unos presupuestos generales del Estado, de espaldas a los andaluces y al resto de españoles, y esto en cualquier país decente democráticamente sería una auténtica barbaridad", ha señalado.

España también ha dicho a Montero que si quiere levantar el autogobierno andaluz, "que no se preocupe, que eso es lo que está haciendo ya Juanma Moreno desde el año 2018", de manera que "llega tarde".

Ha garantizado que el Gobierno del PP-A va a seguir trabajando para mejorar esta tierra y la vida de los andaluces y, de hecho, esta semana próxima, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "hará anuncios importantes en esa línea".

España ha pedido a Montero que si quiere ayudar a Andalucía, "lo tiene fácil, que no estorbe, que deje de poner palos en la rueda y que no frene un sistema de financiación justo para Andalucía, y, en definitiva, que no moleste".

Ha señalado que a Andalucía "la estamos levantando entre todos", con Juanma Moreno a la cabeza: "Desde 2018 aquí hay una transformación que no tiene nada que ver con la tierra que dejaron los socialistas".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sanitarios españoles homenajean a sus colegas en Gaza con batas blancas y manos pintadas de rojo

Sanitarios españoles homenajean a sus

Por Andalucía dice estar en "su hoja de ruta para echar a Moreno" y tiende la mano a "todo el que se quiera incorporar"

Por Andalucía dice estar en

Mazón hará balance del año de la dana y propuestas basadas en "políticas de libertad" en el Debate de Política General

Mazón hará balance del año

Besteiro muestra su "rechazo" a los actos "vandálicos e incendiarios" contra el centro de menores migrantes en Monforte

Besteiro muestra su "rechazo" a

PNV dice que la devolución del edificio de París es "un acto de justicia" y no olvidará "el escándalo" de PP y Vox

PNV dice que la devolución
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vox se enzarza con el

Vox se enzarza con el jefe de la Armada por su postura sobre la migración ilegal: “El Gobierno está asaltando las instituciones”

Una mujer de 28 años con tres hijos sufre agotamiento y dolores de cabeza y los médicos le dicen que son “cosas de la maternidad”: era cáncer de mama en etapa 4

Muere un hombre en una narcolancha tras chocar con una embarcación de la Guardia Civil en Algeciras

Atacan con cócteles molotov el centro de la Xunta que acogerá a 80 menores migrantes en Lugo

Investigada una conductora por circular sin dos de las ruedas de su vehículo durante aproximadamente 14 kilómetros en Mallorca

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 3 Super

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Precio de la luz en España este 21 de septiembre

Un empleado es despedido por acudir a un restaurante durante su baja por enfermedad y encontrarse con su jefe: termina ganando el juicio

“No me da vergüenza decir que vivo a expensas del Estado”: la pensión de jubilación de una francesa que nunca ha trabajado

DEPORTES

Quién fue el primer ganador

Quién fue el primer ganador del Balón de Oro: se hacía llamar el ‘mago del regate’ y nunca fue expulsado

¿La Vuelta a España fue solo el principio? Crece la presión para apartar a Israel de los eventos deportivos, pero las organizaciones guardan silencio

El futbolista Marc Cucurella se rompe al hablar del autismo de su hijo: “Cuando veo que lo pasa mal, sufro mucho”

El Real Madrid no olvida la victoria de Rodri sobre Vinicius en el Balón de Oro de 2024: se plantea no presentarse este año

Así es la nueva vida de Novak Djokovic en Grecia tras marcharse de Serbia por una disputa con el Gobierno