Junqueras defiende asumir más competencias para que Cataluña alcance la "plenitud nacional"

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha defendido este sábado que Cataluña asuma más competencias para alcanzar la "plenitud nacional" porque así será más fácil construir una república nueva y para todos, ha dicho

En la apertura del Consell Nacional, ha destacado que el partido "pelea cada día en ámbitos decisivos" y ha citado la reducción de deuda, un nuevo modelo de financiación y la mejora en infraestructuras, tanto en Ferrocarrils de la Generalitat y Rodalies como en el Aeropuerto de Barcelona.

"Desde Cataluña somos capaces de tomar mejores decisiones", ha dicho, y ha defendido que es necesario un modelo de gobernanza para el conjunto de las infraestructuras.

También cree que en algunos ámbitos se están "encarrilando" algunas soluciones, mediante la negociación con el Govern, aunque ha criticado que la incompetencia del Estado genera dificultades, textualmente.

"Cataluña necesita y merece tomar estas decisiones", ha insistido, y ha celebrado el apoyo de sindicatos y patronales a la propuesta de financiación singular.

