Junqueras afirma que Cataluña "merece" decidir sobre trenes y aeropuertos, y con recursos

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha defendido este sábado que Cataluña "necesita y merece" decidir sobre sus trenes y aeropuertos, y también tener los recursos necesarios para estas decisiones.

En la apertura del Consell Nacional de ERC, ha concretado que "hace falta un modelo de gobernanza en Cataluña para el conjunto de las infraestructuras, aeroportuarias y ferroviarias".

FINANCIACIÓN SINGULAR

"Desde Cataluña somos capaces de tomar mejores decisiones", ha defendido, y ha añadido que eso también implica tener los recursos que implican esas decisiones.

Junqueras ha destacado la importancia de que sindicatos y patronales se pronuncien públicamente sobre la propuesta de financiación singular, que ve necesaria para afrontar los retos planteados, hacer políticas sociales más justas y ser útiles para el tejido productivo.

TRENES

"Batallamos por que haya un ámbito de decisión catalán que nombre a la mayoría del consejo de administración, la presidencia y la dirección general", ha dicho sobre la gestión de Rodalies.

Cree que en algunos ámbitos se están "encarrilando" algunas soluciones, mediante la negociación con la Generalitat, aunque ha criticado que la incompetencia del Estado genera dificultades, textualmente.

Así, ha constatado que desde enero se incorporarán dos convoyes de tren nuevos cada 15 días para sustituir aquellos trenes que tienen más de 50 años.

CRÍTICAS A AENA

También ha criticado a Aena, porque su anuncio de 3.000 millones de euros de inversión en el Aeropuerto de Barcelona no tiene en cuenta, dice, las conexiones ferroviarias con la Terminal 1 y las conexiones con los otros aeropuertos catalanes.

"Esto estrangula nuestra actividad económica y atasca nuestras carreteras", y ha añadido que resolver estas cuestiones implica tener el apoyo del conjunto de la sociedad y su representación empresarial y sindical.

ERC ANTES LOS DEMÁS PARTIDOS

Además, ha criticado que en Cataluña "hay formaciones políticas que no saben dónde están y no saben a dónde van, y hay otras que no saben dónde están y no quieren ir a ninguna parte".

"Ante este panorama, a ERC le toca a menudo (más en solitario de lo que querría, porque querríamos siempre estar lo mejor acompañados posible), levantar el nivel de la ambición nacional de nuestro país", ha lamentado.

BATALLAR POR CATALUÑA

El líder republicano ha defendido así que Cataluña asuma más competencias para alcanzar la "plenitud nacional" porque entonces será más fácil construir una república nueva y para todos, dice.

Ha destacado que su partido "batalla cada día en ámbitos decisivos" y ha citado la reducción de deuda, un nuevo modelo de financiación y la mejora en infraestructuras, tanto en Ferrocarrils de la Generalitat y Rodalies como en el Aeropuerto de Barcelona.