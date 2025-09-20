El TSJM confirma 9 años de cárcel para tres pandilleros por una paliza a un menor en el parque de La Vaguada (Madrid)

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado una condena a nueve años y cinco meses de cárcel impuesta a tres miembros de la banda latina de los Trinitarios por propinar en marzo de 2023 una brutal paliza a un menor en una calle próxima al parque de La Vaguada, en el distrito Fuencarral-El Pardo.

Así consta en una resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que se desestima el recurso interpuesto por los condenados contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que impuso la mencionada pena por un delito de lesiones, otro de robo con violencia y por pertenencia a banda criminal.

La Sala de instancia aludía como fuente probatoria al informe de la Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de Madrid de 22 de agosto de 2023, ratificado en el juicio y explicado por la Inspectora jefe tanto en su información general sobre la banda latina Trinitarios, como sobre la pertenencia de cada uno de los acusados a dicha organización criminal.

Los acusados sobre las 21.45 horas del 31 de marzo de 2023 se encontraban en las proximidades de la calle Puerto de Maspalomas en Madrid en compañía de otras personas menores de edad, ya condenados por estos hechos.

Mientras estaban escuchando música y grabando videos, se acercaron a un menor y tras exhibirle una navaja y decirle " Me das el teléfono o te rajo " y negarse el menor a ello , el acusado y otras personas comenzaron a golpearle. Le arrebataron unas zapatillas y un móvil de marca Iphone 12 Pro.

Meses después, agentes de la Policía Nacional detuvieron a siete pandilleros como autores de la agresión. La jueza de Instrucción número 5 de Madrid ordenó el ingreso en prisión comunicada y sin fianza de dos de los adultos por un delito de lesiones y robo con violencia, entre otros.

A raíz de los golpes, el joven sufrió fractura de nariz y contusiones, estando varios días ingresado en el hospital. Lo sucedido le dejó graves secuelas, corroborados en la vista oral.