Espana agencias

El TSJM confirma 9 años de cárcel para tres pandilleros por una paliza a un menor en el parque de La Vaguada (Madrid)

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado una condena a nueve años y cinco meses de cárcel impuesta a tres miembros de la banda latina de los Trinitarios por propinar en marzo de 2023 una brutal paliza a un menor en una calle próxima al parque de La Vaguada, en el distrito Fuencarral-El Pardo.

Así consta en una resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que se desestima el recurso interpuesto por los condenados contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que impuso la mencionada pena por un delito de lesiones, otro de robo con violencia y por pertenencia a banda criminal.

La Sala de instancia aludía como fuente probatoria al informe de la Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de Madrid de 22 de agosto de 2023, ratificado en el juicio y explicado por la Inspectora jefe tanto en su información general sobre la banda latina Trinitarios, como sobre la pertenencia de cada uno de los acusados a dicha organización criminal.

Los acusados sobre las 21.45 horas del 31 de marzo de 2023 se encontraban en las proximidades de la calle Puerto de Maspalomas en Madrid en compañía de otras personas menores de edad, ya condenados por estos hechos.

Mientras estaban escuchando música y grabando videos, se acercaron a un menor y tras exhibirle una navaja y decirle " Me das el teléfono o te rajo " y negarse el menor a ello , el acusado y otras personas comenzaron a golpearle. Le arrebataron unas zapatillas y un móvil de marca Iphone 12 Pro.

Meses después, agentes de la Policía Nacional detuvieron a siete pandilleros como autores de la agresión. La jueza de Instrucción número 5 de Madrid ordenó el ingreso en prisión comunicada y sin fianza de dos de los adultos por un delito de lesiones y robo con violencia, entre otros.

A raíz de los golpes, el joven sufrió fractura de nariz y contusiones, estando varios días ingresado en el hospital. Lo sucedido le dejó graves secuelas, corroborados en la vista oral.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

PP de Madrid admite "distintos ángulos" dentro del partido sobre la situación en Oriente Medio

PP de Madrid admite "distintos

Díaz-Pache critica que Vox prefiera "estar en la oposición sustituyendo" al PP que "ayudar" a sacar a Sánchez

Díaz-Pache critica que Vox prefiera

Belarra dice que si Sánchez se hubiera plantado con las armas de Israel habría evitado muertes: "No se lo perdono"

Belarra dice que si Sánchez

Podemos advierte a los socios de Sánchez que les va a "pesar" su "laxitud" con la corrupción en el PSOE

Podemos advierte a los socios

Montero reúne este sábado al Comité Director del PSOE-A por segunda vez este año previo a las elecciones andaluzas

Montero reúne este sábado al
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿75.000, 150.000 o 300.000 euros?

¿75.000, 150.000 o 300.000 euros? La causa contra el Fiscal General se enreda con la fianza que debe pagar García Ortiz

Francia y otros nueve países reconocerán al Estado de Palestina en la Asamblea General de la ONU que se celebrará en Nueva York la próxima semana

F-35 Lightning II: así son los aviones italianos que interceptaron a las aeronaves rusas en Estonia

Un padre que desconoce la situación laboral y estudiantil de su hija solicita dejar de abonar su pensión: la Justicia lo desestima

Un mecánico explica la utilidad de estas dos ruletas del coche: “Muchos no sabéis ni para qué sirven”

ECONOMÍA

Una “ballena” cripto que compró

Una “ballena” cripto que compró 1.000 bitcoin por 712.000 euros hace más de 12 años reactiva su cartera: hoy vale casi 100 millones

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Adriane Schwager, experta en contratación: “Hay algo muy básico que veo que los candidatos pasan por alto”

Pablo Ródenas, abogado, sobre la mejor forma de heredar una vivienda de tus padres: “Que no esperen a morirse para regalarte su casa”

DEPORTES

Quién fue el primer ganador

Quién fue el primer ganador del Balón de Oro: se hacía llamar el ‘mago del regate’ y nunca fue expulsado

¿La Vuelta a España fue solo el principio? Crece la presión para apartar a Israel de los eventos deportivos, pero las organizaciones guardan silencio

El futbolista Marc Cucurella se rompe al hablar del autismo de su hijo: “Cuando veo que lo pasa mal, sufro mucho”

El Real Madrid no olvida la victoria de Rodri sobre Vinicius en el Balón de Oro de 2024: se plantea no presentarse este año

Así es la nueva vida de Novak Djokovic en Grecia tras marcharse de Serbia por una disputa con el Gobierno