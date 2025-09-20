Espana agencias

El Gobierno pide "tranquilidad" sobre el funcionamiento de las pulseras antimaltrato porque no han dejado de funcionar

Por Newsroom Infobae

Guardar

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha lanzado un "mensaje de tranquilidad", frente a quienes están "tratando de generar alarma" en torno al funcionamiento de las pulseras telemáticas para maltratadores, porque "en ningún momento han dejado de funcionar".

López ha visitado la empresa Multiverse Computing en el parque tecnológico y científico de Miramon de la capital guipuzcoana acompañado de la delegada del Gobierno central en Euskadi, Marisol Garmendia, y del diputado foral de Sostenibilidad de Gipuzkoa, primer teniente de diputada general y secretario general de los socialistas guipuzcoanos, José Ignacio Asensio.

En su visita, preguntado por los periodistas sobre la polémica en torno al funcionamiento de las pulseras para maltratadores, ha censurado que "hay algunos tratando de generar alarma".

"Yo me quedo con el mensaje de tranquilidad que ha trasladado el Ministerio de Igualdad, porque en ningún momento han dejado de funcionar", ha zanjado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Turull (Junts) ve "anticatalanismo" en las críticas a delegar competencias de inmigración

Turull (Junts) ve "anticatalanismo" en

Armengol critica el discurso "racista" de PP y Vox y defiende la "buena política migratoria" del Gobierno

Armengol critica el discurso "racista"

Yolanda Díaz, sobre el decreto de embargo de armas: "No hay discusión posible, irá al Consejo de Ministros el martes"

La vicepresidenta segunda reclama suspender la compraventa de armamento con Israel y lograr que el Ejecutivo cumpla sus compromisos, instando además a la Fiscalía a actuar ante posibles delitos de guerra cometidos en Gaza

Yolanda Díaz, sobre el decreto

IU denuncia que "Gaza es el nuevo Auschwitz" y pide al Gobierno romper ya todas las relaciones con Israel

IU denuncia que "Gaza es

Junqueras defiende asumir más competencias para que Cataluña alcance la "plenitud nacional"

Junqueras defiende asumir más competencias
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Atacan con cócteles molotov el

Atacan con cócteles molotov el centro de la Xunta que acogerá a 80 menores migrantes en Lugo

Investigada una conductora por circular sin dos de las ruedas de su vehículo durante aproximadamente 14 kilómetros en Mallorca

España ofrece a la OTAN tres cazas Eurofighter, un avión A400M y un radar aéreo para la ‘Operación Centinela’ en la frontera con Rusia

¿75.000, 150.000 o 300.000 euros? La causa contra el Fiscal General se enreda con la fianza que debe pagar García Ortiz

Francia y otros nueve países reconocerán al Estado de Palestina en la Asamblea General de la ONU que se celebrará en Nueva York la próxima semana

ECONOMÍA

La ayuda de la Seguridad

La ayuda de la Seguridad Social para los nacidos entre 1960 y 2002: hasta 1.500 euros

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 20 septiembre

Los jefes de una empresa hablan en un tren sobre despedir a un empleado: un pasajero lo escucha, busca al trabajador por redes sociales y le advierte

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 20 septiembre

DEPORTES

Quién fue el primer ganador

Quién fue el primer ganador del Balón de Oro: se hacía llamar el ‘mago del regate’ y nunca fue expulsado

¿La Vuelta a España fue solo el principio? Crece la presión para apartar a Israel de los eventos deportivos, pero las organizaciones guardan silencio

El futbolista Marc Cucurella se rompe al hablar del autismo de su hijo: “Cuando veo que lo pasa mal, sufro mucho”

El Real Madrid no olvida la victoria de Rodri sobre Vinicius en el Balón de Oro de 2024: se plantea no presentarse este año

Así es la nueva vida de Novak Djokovic en Grecia tras marcharse de Serbia por una disputa con el Gobierno