El Gobierno pide "tranquilidad" sobre el funcionamiento de las pulseras antimaltrato porque no han dejado de funcionar

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha lanzado un "mensaje de tranquilidad", frente a quienes están "tratando de generar alarma" en torno al funcionamiento de las pulseras telemáticas para maltratadores, porque "en ningún momento han dejado de funcionar".

López ha visitado la empresa Multiverse Computing en el parque tecnológico y científico de Miramon de la capital guipuzcoana acompañado de la delegada del Gobierno central en Euskadi, Marisol Garmendia, y del diputado foral de Sostenibilidad de Gipuzkoa, primer teniente de diputada general y secretario general de los socialistas guipuzcoanos, José Ignacio Asensio.

En su visita, preguntado por los periodistas sobre la polémica en torno al funcionamiento de las pulseras para maltratadores, ha censurado que "hay algunos tratando de generar alarma".

"Yo me quedo con el mensaje de tranquilidad que ha trasladado el Ministerio de Igualdad, porque en ningún momento han dejado de funcionar", ha zanjado.