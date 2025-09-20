Besteiro muestra su "rechazo" a los actos "vandálicos e incendiarios" contra el centro de menores migrantes en Monforte

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha mostrado este sábado su "rechazo" a los actos "vandálicos e incendiarios" contra el edificio que albergará el nuevo centro de migrantes de la Xunta en Monforte (Lugo), que ha sufrido un ataque con un cóctel molotov.

En concreto, fue durante la madrugada de este sábado cuando, en torno a las 03.00 horas, se produjo un ataque con varios cóctel molotov contra este inmueble, ubicado en Monforte de Lemos (Lugo), hechos que la Policía Nacional actualmente investiga.

Así, el líder socialista ha señalado que este tipo de delitos son "consecuencia directa de unos mensajes y de una ideología que hay que parar entre todos". "No podemos consentir que se sigan produciendo, esas actitudes merecen nuestro desprecio y nuestra condena clara", ha añadido en una visita al encuentro de emprendimiento Pont-Up Store en Pontevedra.

En este contexto, Besteiro también ha denunciado "el genocidio que el Gobierno israelí está perpetrando en Gaza" y ha insistido en que el PSOE "va a seguir denunciándolo a diario". Además, ha criticado la postura de quien se pone "de perfil ante la barbarie" en vez de estar "del lado de la humanidad", en referencia a las ausencias de este viernes en los minutos de silencio convocados por la Fegamp por las víctimas palestinas.