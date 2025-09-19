Espana agencias

Xi Jinping y Donald Trump inician su llamada telefónica, según la Cancillería china

Por Newsroom Infobae

(Actualiza con más datos)

Pekín, 19 sep (EFECOM).- Los presidentes de China, Xi Jinping, y Estados Unidos, Donald Trump, iniciaron la llamada telefónica prevista para este viernes, informó el Ministerio de Exteriores del país asiático.

"El presidente Xi Jinping está hablando con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por teléfono", indica un escueto comunicado difundido por la Cancillería china.

Hasta ahora, Pekín no había confirmado la llamada, anunciada por Trump, ni había avanzado expectativas sobre el contenido de la conversación, en la que se espera que los líderes sellen un acuerdo para que TikTok pueda seguir operando en EE. UU.

El diálogo llega tras la cuarta ronda de negociaciones entre ambas potencias en Madrid, donde se anunció un "marco básico" para resolver el caso TikTok que ahora deben ratificar los presidentes.

También se produce después de que Washington y Pekín asegurasen esta semana haber reducido barreras a la inversión y avanzado en cooperación económica, además de haber concretado el citado marco que permita a la aplicación continuar en EE. UU., sobre el que todavía no se han divulgado detalles.

Una ley aprobada por el Congreso de EE. UU. en 2024 exige que la entidad que opere TikTok en territorio estadounidense quede lo suficientemente desligada de ByteDance, en especial en lo relativo a cualquier acceso desde China a servidores o a datos de usuarios, para evitar el cierre del servicio.

El martes Trump extendió por decreto por cuarta vez y hasta el 16 de diciembre el plazo legal para que ByteDance venda la propiedad de TikTok en Estados Unidos o la aplicación quede prohibida en ese país.

Uno de los puntos decisivos pasa por el algoritmo de recomendación, considerado clave en el éxito de la aplicación de vídeo, que cuenta con unos 150 millones de usuarios en el país norteamericano.

Las dos potencias deben definir quién controla, mantiene y actualiza ese motor de recomendaciones, que impulsa la personalización del contenido y está en el centro de las exigencias regulatorias de ambos países.

El intercambio telefónico podría servir también para allanar el terreno para una visita de Trump a China o, al menos, un encuentro bilateral en la cumbre APEC de octubre en Corea del Sur, en lo que sería su primer cara a cara desde el regreso del republicano a la Casa Blanca.

Además, la conversación coincide con nuevos elementos de fricción en materia tecnológica, ya que el lunes el regulador chino acusó a la estadounidense Nvidia de violar la ley antimonopolio en su compra en 2020 de Mellanox Technologies y anunció pesquisas adicionales.

La citada compañía acordó en agosto transferir al Gobierno de EE.UU. el 15 % de lo que ingrese por vender el sofisticado chip H20 en China, una decisión a la que Pekín supuestamente ha reaccionado con supuestas órdenes regulatorias para que las grandes tecnológicas chinas detengan sus pedidos de procesadores de inteligencia artificial de Nvidia, un extremo no confirmado oficialmente. EFECOM

EFE

