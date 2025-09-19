Espana agencias

Wall Street abre en verde y se encamina a cerrar una semana de jugosas ganancias

Por Newsroom Infobae

Guardar

Nueva York, 19 sep (EFECOM).- Wall Street abrió este viernes en verde, después de una jornada de récords ayer en los tres principales indicadores, que parecen desmentir los temores a una posible desaceleración en la principal economía del mundo.

Seis minutos después del toque de campana, el índice tecnológico Nasdaq subía un 0,37 %, el S&P 500 lo hacía en un 0,17 %, y el Dow Jones de Industriales, apenas un 0,01 % (de hecho, bailaba entre el rojo y el verde).

El índice Russell 2000, que sigue a las empresas de capitalización media y pequeña, sube a esta hora un 0,13 % y alcanza así un récord histórico intradía.

Wall Street se encamina a cerrar una semana de jugosas ganancias, espoleada por la nueva rebaja de un cuarto de punto en los tipos de interés y por los movimientos de miles de millones de dólares entre las grandes tecnológicas, dueñas absolutas del mercado en este siglo XXI.

Apple, que hoy saca al mercado sus nuevos dispositivos, sube a esta hora un 1,19 %, y Tesla, líder en el automóvil eléctrico, aumenta un 2,42 %.

Intel, que ayer se disparó hasta cerca del 26 % en algún momento tras el anuncio de Nvidia de que invertiría 5.000 millones de dólares (unos 4.251 millones de euros) para desarrollar conjuntamente productos para centros de datos y PC, cae a estas horas un 2,88 %, un movimiento nada excepcional atribuible a la recogida de ganancias posterior a un pico de subida.

Entre las empresas que cotizan en el Dow 30, destacan, además de las citadas, las subidas de Johnson&Johnson (0,66 %) y Visa (0,6 %), y las bajadas de Nike (-1,51 %) y de Cisco (-1,05 %).

Por otra parte, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI), de referencia en Estados Unidos, está esta mañana a la baja y en este momento cae un 0,64 %, poniéndose en 63,15 dólares el barril. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La Audiencia Nacional deja libre a un supuesto 'narco' de la Mocro Maffia por un error judicial

La Audiencia Nacional deja libre

El Gobierno argentino ratifica su programa económico en medio de tensiones en los mercados

Infobae

Bruselas propone veto al gas natural licuado de Rusia y limitar más su industria petrolera

Infobae

Xi Jinping y Donald Trump inician su llamada telefónica, según la Cancillería china

Infobae

Los concesionarios piden una solución para las CC.AA. que ya han agotado el Plan Moves III

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Aznar critica a Pedro Sánchez

Aznar critica a Pedro Sánchez por usar su postura sobre Gaza para “huir de las responsabilidades” y lamenta el “doble declive” de Europa y España

Estos son los coches más “adictivos”, según un probador de vehículos: “No los pruebes”

La Guardia Civil detiene a un desokupa de una empresa registrada como un estudio de arquitectura: “Toda la vida he sido un delincuente”

Un Inspector Jefe de la Policía explica qué pasa si no tienes el DNI con 14 años: “Mucho cuidado”

Cae el líder de una de las principales organizaciones de narcotráfico en España: “El Buque” ha sido detenido en Canarias

ECONOMÍA

La superficie autorizada para obra

La superficie autorizada para obra nueva y rehabilitación cae un 2% en el primer semestre de 2025

Los técnicos de Hacienda acusan a la Agencia Tributaria de incumplir la ley antifraude y omitir información de delitos fiscales

Precio de la luz estará muy bajo este 20 de septiembre: a esta hora del día la tarifa estará por debajo de 1 euro

Números ganadores del Super Once del 19 septiembre

Un grupo alemán compra Fotocasa y Habitaclia por 153 millones de euros: ambas plataformas mantendrán a sus equipos directivos

DEPORTES

El futbolista Marc Cucurella se

El futbolista Marc Cucurella se rompe al hablar del autismo de su hijo: “Cuando veo que lo pasa mal, sufro mucho”

El Real Madrid no olvida la victoria de Rodri sobre Vinicius en el Balón de Oro de 2024: se plantea no presentarse este año

Así es la nueva vida de Novak Djokovic en Grecia tras marcharse de Serbia por una disputa con el Gobierno

Ana Peleteiro critica el silencio del mundo del atletismo ante la situación en Gaza: “Siento una profunda decepción”

Así apartó el mundo del deporte a Sudáfrica por el ‘Apartheid’: el ejemplo que Uribes pide aplicar a Israel