Wall Street abre en verde y se encamina a cerrar una semana de jugosas ganancias

Nueva York, 19 sep (EFECOM).- Wall Street abrió este viernes en verde, después de una jornada de récords ayer en los tres principales indicadores, que parecen desmentir los temores a una posible desaceleración en la principal economía del mundo.

Seis minutos después del toque de campana, el índice tecnológico Nasdaq subía un 0,37 %, el S&P 500 lo hacía en un 0,17 %, y el Dow Jones de Industriales, apenas un 0,01 % (de hecho, bailaba entre el rojo y el verde).

El índice Russell 2000, que sigue a las empresas de capitalización media y pequeña, sube a esta hora un 0,13 % y alcanza así un récord histórico intradía.

Wall Street se encamina a cerrar una semana de jugosas ganancias, espoleada por la nueva rebaja de un cuarto de punto en los tipos de interés y por los movimientos de miles de millones de dólares entre las grandes tecnológicas, dueñas absolutas del mercado en este siglo XXI.

Apple, que hoy saca al mercado sus nuevos dispositivos, sube a esta hora un 1,19 %, y Tesla, líder en el automóvil eléctrico, aumenta un 2,42 %.

Intel, que ayer se disparó hasta cerca del 26 % en algún momento tras el anuncio de Nvidia de que invertiría 5.000 millones de dólares (unos 4.251 millones de euros) para desarrollar conjuntamente productos para centros de datos y PC, cae a estas horas un 2,88 %, un movimiento nada excepcional atribuible a la recogida de ganancias posterior a un pico de subida.

Entre las empresas que cotizan en el Dow 30, destacan, además de las citadas, las subidas de Johnson&Johnson (0,66 %) y Visa (0,6 %), y las bajadas de Nike (-1,51 %) y de Cisco (-1,05 %).

Por otra parte, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI), de referencia en Estados Unidos, está esta mañana a la baja y en este momento cae un 0,64 %, poniéndose en 63,15 dólares el barril. EFECOM