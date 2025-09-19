Espana agencias

UGT y CCOO convocan concentraciones y asambleas contra el "genocidio" en Palestina

Por Newsroom Infobae

Madrid, 19 sep (EFECOM).- UGT y CCOO han convocado una "jornada de lucha" el próximo miércoles 15 de octubre en centros de trabajo privados y públicos con asambleas y concentraciones de denuncia "del genocidio del Estado israelí" en Palestina.

"El Estado de Palestina y especialmente la población de Gaza está siendo víctima de un genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad, deportaciones masivas y destrucción de sus viviendas e infraestructuras", han traslado los dos sindicatos este viernes en una nota.

"Trabajadoras y trabajadores de todos los sectores están siendo asesinados, también personal sanitario, de ONG’s y periodistas, cuyo único delito ha sido intentar dar a conocer la magnitud de los crímenes que el gobierno ultraderechista de Israel está llevando a cabo en Gaza", añaden.

"Ante la aparente indiferencia de la comunidad internacional, exigimos el fin del genocidio y la masacre contra el pueblo palestino", añaden. EFECOM

