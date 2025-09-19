Espana agencias

Torres cree que CC apoyará los PGE 2026 porque serán "buenos para Canarias"

Por Newsroom Infobae

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha entendido que Coalición Canaria (CC) apoyará los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que presente el Gobierno de España "porque serán buenos para Canarias" y "porque tenemos una Agenda Canaria que estamos cumpliendo".

"CC va a apoyar porque van a ser buenos para Canarias, porque tenemos una agenda canaria que estamos cumpliendo en la que también se manifiesta CC donde está firmado que va a apoyar los presupuestos que presente el Gobierno de España. Estamos negociando", dijo este viernes en declaraciones a los medios de comunicación.

Con todo, el ministro se mostró optimista de cara al PGE 2026, ya que entendió que cuando se presenta un presupuesto que crece en lo social es "difícil" decir que no, "excepto aquellos que están en contra de los avances sociales".

"Yo entiendo --añadió-- que voten que no los que están a favor de las privatizaciones y no de lo público, los que externalizan los servicios y no quieren que haya una redistribución de la riqueza. Entiendo que voten en contra los que están a favor de retirar los impuestos a los más ricos y no de que esto se lleve a que mejoren los sectores con más dificultades y menos favorecidos".

Torres hizo especial hincapié en que entiende que vote el PP y Vox voten 'no' al PGE pero que no comprende que lo puedan hacer aquellos que realmente defienden lo público y que se dirigen a los ciudadanos diciendo nuestra prioridad son los servicios básicos esenciales.

En clave canaria, comentó que unos PGE ordinarios aprobados suponen que no haya ninguna duda con las partidas nominadas, que no tengan que llevarse a reales decretos medidas que están incluidos en un presupuesto que tendría todo aquello que está en la Agenda Canaria y lo que dice el REF.

