Torres acusa al PP que no querer que menores migrantes salgan de Canarias y avisa: las alegaciones no paralizan la Ley

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha acusado a las comunidades autónomas del PP de no querer que los migrantes menores no acompañados que llegan a Canarias salgan del archipiélago y ha avisado de que las alegaciones no paralizan el cumplimiento de la Ley.

Así lo ha dicho tras visitar este viernes la Oficina de Extranjería de Las Palmas de Gran Canaria, donde agregó que tras la declaración de la contingencia migratoria en Canarias, Ceuta y Melilla se está realizando un "arduo trabajo" para que los jóvenes que están llegando puedan ser trasladados a la península en los plazos establecido tras la aprobación del Real Decreto en Consejo de Ministerios el pasado 29 de agosto.

Torres recordó que con la continencia migratoria se establecen dos pasos: por un lado, para los menores que ya llevaban tiempo en esos territorios hay un plazo de un año, hasta marzo del año que viene, y un proceso administrativo de cuatro meses para que sean distribuidos en el conjunto del país.

Aquí, expuso que Canarias ha enviado una serie de expedientes que se están analizando si están completos o si falta alguna documentación, " si falta documentación se solicita y se culmina ese expediente".

Por otro lado, el ministro se refirió a aquellos menores migrantes que arriben a las islas tras declararse la contingencia migratoria y considerarse como territorio con los recursos saturados.

En este caso, hay un plazo express con menos días para que una vez que ese menor ya esté en el registro de menores no acompañados, que lo hace el Ministerio del interior, se haga una entrevista al menor se envía al ministerio fiscal para que emita informe y se envía también a la CCAA donde ese menor va a ser trasladado para que si lo considera, presente en alegaciones, y finalmente se firma la resolución pertinente.

PROBLEMAS CON LAS CCAA DEL PP

"Esos expedientes estarán --expuso Torres--. Ese es el trabajo que está haciendo la Delegación de Gobierno, con el Gobierno de Canarias y con Fiscalía. Estarán completos para que puedan ser derivados pero donde sí tenemos problemas es en las comunidades del PP, que son las que están alegando los destinos.

De esta manera, hizo especial hincapié en que "ahí sí está el problema". "Tengo que decir que solo comunidades del Partido Popular han sido las que han alegado una vez que se le ha dicho a este menor con nombre y apellido va a ir a su comunidad autónoma", observó.

Finalmente, el ministro resaltó que se trata de una alegación que está regulada también como posibilidad en el proceso administrativo pero que no paraliza que esos menores vayan a esos lugares.

"Estoy convencido de que finalmente van a ser recibidos como tienen que ser recibidos, como seres humanos que están asignados en territorio frontera y que tienen que tener una respuesta solidaria y justa por todo el conjunto del país", concluyó.

