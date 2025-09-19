Sumar destaca la sintonía con IU para confluir en una candidatura de coalición en CyL, con mano tendida a Podemos

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha afirmado que su formación aspira a concurrir a las elecciones autonómicas de Castilla y León, contempladas para marzo de 2026, mediante la candidatura de izquierdas más amplia posible y que, para ese objetivo, hay "muy buena sintonía" con IU.

Por otro lado, ha destacado que los planes de Sumar es conformar una lista de unidad de toda la izquierda alternativa al PSOE y por ello, como hicieron ya en los comicios generales del 23J, "tienden la mano a todo el mundo", también a Podemos.

"Lo que no podemos nunca es obligar a nadie, pero saben que nuestra mano está tendida", ha señalado en una entrevista con Europa Press, cuestionada sobre si esa sintonía que muestran con IU para una coalición electoral podría extenderse a Podemos.

Martínez Barbero ha explicado que Sumar aspira a que los principales actores de la izquierda estén "juntos", para así conformar la candidatura "más fuerte" posible de cara a ser la "llave" que logre "dejar fuera" del Gobierno a la "derecha y la extrema derecha", mediante el impulso de políticas progresistas.

"Esto en Castilla y León es esencial, es central y es fundamental y por eso cuantas más fuerzas quieran ir de la mano, ahí nos van a tener a todas", ha ahondado la dirigente de Sumar.

PRIMERO PROGRAMA Y LUEGO LOS NOMBRES DE LA LISTA

También ha reivindicado que es clave poder representar en las cortes autonómicas a la "gente trabajadora" y a la sociedad que piensa que Castilla y León "no son las macrogranjas" y donde "no ardan 'Las Médulas' y alguien esté comiendo en una feria de Gijón (en alusión al consejero autonómico Juan Carlos Suárez-Quiñones)". Es más, ha criticado que el Ejecutivo que dirige Alfonso Fernández Mañueco está alejado de las cuestiones que importan realmente a la ciudadanía.

Cuestionada sobre si ya ha llegado el momento de concretar los nombres que compondrán esa candidatura, Martínez Barbero ha respondido que lo relevante ahora es conseguir un "buen programa electoral compartido" y, a partir de ahí, no habrá ningún problema en definir los perfiles de dicha candidatura.

EL PP BARAJA LAS ELECCIONES EL 15 DE MARZO

Precisamente esta semana ha transcendido que el PP calcula las elecciones en esta comunidad autónoma para el 15 de marzo del año que viene y que solo habría variación si hubiera un hipotético adelanto de los comicios generales.

En las pasadas elecciones en Castilla y León Podemos e IU concurrieron juntos y obtuvieron un único escaño que ostenta actualmente el coportavoz de la formación morada, Pablo Fernández, que ya indicó que no iba a concurrir de nuevo como candidato.

A su vez, en el ciclo electoral del año que viene también figuran los comicios andaluces, en el que IU y Sumar visualizarán su apuesta por la coalición 'Por Andalucía' durante un acto este sábado en Sevilla con presencia de la sociedad civil.

En su ponencia política aprobada en su segunda asamblea estatal, Sumar incluyó su apuesta para reeditar candidaturas unitarias en la izquierda con todas las fuerzas que conformaron la lista del 23J, incluido Podemos, que ha recibido con frialdad esos mensajes de confluencia.