Espana agencias

Sumar destaca la sintonía con IU para confluir en una candidatura de coalición en CyL, con mano tendida a Podemos

Por Newsroom Infobae

Guardar

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha afirmado que su formación aspira a concurrir a las elecciones autonómicas de Castilla y León, contempladas para marzo de 2026, mediante la candidatura de izquierdas más amplia posible y que, para ese objetivo, hay "muy buena sintonía" con IU.

Por otro lado, ha destacado que los planes de Sumar es conformar una lista de unidad de toda la izquierda alternativa al PSOE y por ello, como hicieron ya en los comicios generales del 23J, "tienden la mano a todo el mundo", también a Podemos.

"Lo que no podemos nunca es obligar a nadie, pero saben que nuestra mano está tendida", ha señalado en una entrevista con Europa Press, cuestionada sobre si esa sintonía que muestran con IU para una coalición electoral podría extenderse a Podemos.

Martínez Barbero ha explicado que Sumar aspira a que los principales actores de la izquierda estén "juntos", para así conformar la candidatura "más fuerte" posible de cara a ser la "llave" que logre "dejar fuera" del Gobierno a la "derecha y la extrema derecha", mediante el impulso de políticas progresistas.

"Esto en Castilla y León es esencial, es central y es fundamental y por eso cuantas más fuerzas quieran ir de la mano, ahí nos van a tener a todas", ha ahondado la dirigente de Sumar.

PRIMERO PROGRAMA Y LUEGO LOS NOMBRES DE LA LISTA

También ha reivindicado que es clave poder representar en las cortes autonómicas a la "gente trabajadora" y a la sociedad que piensa que Castilla y León "no son las macrogranjas" y donde "no ardan 'Las Médulas' y alguien esté comiendo en una feria de Gijón (en alusión al consejero autonómico Juan Carlos Suárez-Quiñones)". Es más, ha criticado que el Ejecutivo que dirige Alfonso Fernández Mañueco está alejado de las cuestiones que importan realmente a la ciudadanía.

Cuestionada sobre si ya ha llegado el momento de concretar los nombres que compondrán esa candidatura, Martínez Barbero ha respondido que lo relevante ahora es conseguir un "buen programa electoral compartido" y, a partir de ahí, no habrá ningún problema en definir los perfiles de dicha candidatura.

EL PP BARAJA LAS ELECCIONES EL 15 DE MARZO

Precisamente esta semana ha transcendido que el PP calcula las elecciones en esta comunidad autónoma para el 15 de marzo del año que viene y que solo habría variación si hubiera un hipotético adelanto de los comicios generales.

En las pasadas elecciones en Castilla y León Podemos e IU concurrieron juntos y obtuvieron un único escaño que ostenta actualmente el coportavoz de la formación morada, Pablo Fernández, que ya indicó que no iba a concurrir de nuevo como candidato.

A su vez, en el ciclo electoral del año que viene también figuran los comicios andaluces, en el que IU y Sumar visualizarán su apuesta por la coalición 'Por Andalucía' durante un acto este sábado en Sevilla con presencia de la sociedad civil.

En su ponencia política aprobada en su segunda asamblea estatal, Sumar incluyó su apuesta para reeditar candidaturas unitarias en la izquierda con todas las fuerzas que conformaron la lista del 23J, incluido Podemos, que ha recibido con frialdad esos mensajes de confluencia.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Audiencia Nacional deja libre a supuesto 'narco' de la Mocro Maffia por un error judicial

La Audiencia Nacional deja libre

Dimite el concejal de Vox en Estivella (Valencia) que "ocupó ilegalmente" la ermita del Garbí

Dimite el concejal de Vox

PP Aragón exige a Alegría (PSOE) que explique por qué Igualdad ocultó que fallaban los dispositivos para maltratadores

PP Aragón exige a Alegría

Junqueras insta al Gobierno a ser "convincente" para lograr la oficialidad del catalán en la UE

Junqueras insta al Gobierno a

Feijóo y Merz exhiben sintonía con la Agenda Verde, la lucha contra la inmigración ilegal y en la preocupación por Gaza

Feijóo y Merz exhiben sintonía
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil detiene a

La Guardia Civil detiene a un desokupa de una empresa registrada como un estudio de arquitectura: “Toda la vida he sido un delincuente”

Un Inspector Jefe de la Policía explica qué pasa si no tienes el DNI con 14 años: “Mucho cuidado”

Cae el líder de una de las principales organizaciones de narcotráfico en España: “El Buque” ha sido detenido en Canarias

Pierde su maleta, la aerolínea confirma su destrucción y se ve obligada a pagar 6.000 euros

Ucrania añade un bonus de 1.445 euros al mes para atraer voluntarios “latinoamericanos” que se alisten a su batallón ‘Tormenta Hispana’

ECONOMÍA

Resultados ganadores del Super Once

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 2

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 19 septiembre

Una mujer con depresión es despedida por WhatsApp por no ir a trabajar aunque estaba de baja: la Justicia lo declara nulo y deben recontratarla

Stradivarius despide a una dependienta por dar dos puñetazos a una trabajadora en prácticas en un almacén sin cámaras: es procedente

La vivienda se encarece hasta niveles no vistos desde 2008 en el segundo trimestre y roza los precios más altos de la burbuja inmobiliaria

DEPORTES

El futbolista Marc Cucurella se

El futbolista Marc Cucurella se rompe al hablar del autismo de su hijo: “Cuando veo que lo pasa mal, sufro mucho”

El Real Madrid no olvida la victoria de Rodri sobre Vinicius en el Balón de Oro de 2024: se plantea no presentarse este año

Así es la nueva vida de Novak Djokovic en Grecia tras marcharse de Serbia por una disputa con el Gobierno

Ana Peleteiro critica el silencio del mundo del atletismo ante la situación en Gaza: “Siento una profunda decepción”

Así apartó el mundo del deporte a Sudáfrica por el ‘Apartheid’: el ejemplo que Uribes pide aplicar a Israel