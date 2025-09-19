Espana agencias

Senadores del PP exigen el traspaso de competencias de permisos de trabajo tras la eliminación de las microcredenciales

Por Newsroom Infobae

Guardar

Los senadores lucenses del Partido Popular, José Manuel Barreiro, José Manuel Balseiro y Juan Serrano, han mostrado su preocupación por la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de eliminar las microcredenciales como vía para que los extranjeros puedan acceder a una autorización de residencia temporal por razones de arraigo socioformativo. La medida fue confirmada por el propio Ejecutivo en una respuesta oficial a preguntas formuladas por el grupo popular en el Senado.

Por ello, el Grupo Popular también anunció que impulsará una iniciativa para reclamar al Gobierno central el traspaso de competencias a Galicia en materia de permisos de trabajo para extranjeros.

Según los senadores, la supresión de esta herramienta en el nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería, en vigor desde el 20 de mayo, supone un retroceso tanto para los empleadores que necesitan mano de obra como para los propios extranjeros interesados en trabajar en España, obligándolos a recurrir a fórmulas más limitadas como el arraigo laboral o social.

Los parlamentarios 'populares' mantuvieron precisamente una reunión con la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Lugo (APEHL), presidida por Cheché Real, en la que se puso de manifiesto la dificultad del sector para cubrir la oferta laboral existente debido a esta medida.

"Aunque hay vacantes, no se logra completarlas con los demandantes de empleo disponibles, y los extranjeros que quieren incorporarse al mercado laboral encuentran serias trabas tras la eliminación de las microformaciones y por la lentitud y el colapso de los trámites administrativos", denunciaron.

Hasta la reforma del reglamento, las microcredenciales permitían a los extranjeros realizar cursos de corta duración y obtener un permiso temporal de residencia vinculado a la formación. Se consideran programas "muy útiles" en sectores con alta demanda de personal como la hostelería, el turismo, la pesca, la atención sociosanitaria, la ganadería, la agroalimentación, la construcción o el mantenimiento y la limpieza.

Los senadores recuerdan que esta herramienta ya estaba dando resultados positivos en Galicia, donde entidades colaboradoras de la Xunta, como Cáritas Federadas, Cáritas Lugo, las Escuelas Familiares Agrarias y la ONG Rescate Internacional, han superado el centenar de beneficiarios, de los que más del 70% logró un empleo indefinido en España.

En referencia al traspaso de transferencias, los populares solicitan que la Xunta asuma la gestión y resolución de las autorizaciones iniciales de trabajo por cuenta ajena y propia, los permisos para actividades de temporada y aquellas vinculadas a estancias de larga duración por estudios, movilidad de alumnado, voluntariado o formación, siempre que la relación laboral se desarrolle en Galicia.

Esta reclamación ya fue formulada recientemente por el Gobierno autonómico a través de un acuerdo oficial, y los populares instan al Ejecutivo de Sánchez a que dé un paso adelante.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Bolaños niega privilegios en la regularización de jueces y fiscales sustitutos: "Puerta de atrás, ninguna"

Bolaños niega privilegios en la

Junts acusa a Podemos de ejercer "xenofobia anticatalana" en el debate de la inmigración

Junts acusa a Podemos de

Redondo sobre las pulseras: "No ha implicado ninguna salida ni excarcelación de prácticamente ninguna persona"

Redondo sobre las pulseras: "No

Morant garantiza que el Gobierno no se cansará de practicar el "diálogo permanente" con los grupos para negociar los PGE

Morant garantiza que el Gobierno

Torres cree que CC apoyará los PGE 2026 porque serán "buenos para Canarias"

Torres cree que CC apoyará
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Aznar critica a Pedro Sánchez

Aznar critica a Pedro Sánchez por usar su postura sobre Gaza para “huir de las responsabilidades” y lamenta el “doble declive” de Europa y España

Estos son los coches más “adictivos”, según un probador de vehículos: “No los pruebes”

La Guardia Civil detiene a un desokupa de una empresa registrada como un estudio de arquitectura: “Toda la vida he sido un delincuente”

Un Inspector Jefe de la Policía explica qué pasa si no tienes el DNI con 14 años: “Mucho cuidado”

Cae el líder de una de las principales organizaciones de narcotráfico en España: “El Buque” ha sido detenido en Canarias

ECONOMÍA

David Cabales, empresario, estalla: “Acabo

David Cabales, empresario, estalla: “Acabo de llegar a casa de hacer entrevistas de trabajo y estoy indignadísimo”

Una mujer gana 125.000 euros en la lotería y lo dona todo a la caridad: “Somos responsables de ayudarnos unos a otros”

La Seguridad Social deniega la pensión de viudedad a un hombre tras la muerte de su mujer y con tres hijos menores de edad: no estaba dada de alta

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 2

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 19 septiembre

DEPORTES

El futbolista Marc Cucurella se

El futbolista Marc Cucurella se rompe al hablar del autismo de su hijo: “Cuando veo que lo pasa mal, sufro mucho”

El Real Madrid no olvida la victoria de Rodri sobre Vinicius en el Balón de Oro de 2024: se plantea no presentarse este año

Así es la nueva vida de Novak Djokovic en Grecia tras marcharse de Serbia por una disputa con el Gobierno

Ana Peleteiro critica el silencio del mundo del atletismo ante la situación en Gaza: “Siento una profunda decepción”

Así apartó el mundo del deporte a Sudáfrica por el ‘Apartheid’: el ejemplo que Uribes pide aplicar a Israel