Sayas (PP) exige la dimisión de Chivite: "El Gobierno de Navarra ha sido el oasis" de la "corrupción de Santos Cerdán"

Por Newsroom Infobae

El diputado navarro del Partido Popular Sergio Sayas ha vuelto a reclamar la dimisión de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, y ha asegurado que el Ejecutivo foral "ha sido el oasis en el que se ha desarrollado la presunta corrupción de Santos Cerdán". Además, le ha reclamado que comparezca "la primera" en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra y que remita a la Fiscalía los informes de la Oficina Anticorrupción de Navarra (OANA).

En una rueda de prensa en la sede del partido en Pamplona, en la que ha estado acompañado por el también diputado y portavoz 'popular' en el Ayuntamiento de la capital navarra, Carlos García Adanero, Sayas ha afirmado que las conclusiones de los informes de la OANA son "demoledoras y contundentes" y dicen que el Ejecutivo foral "adjudicó más de 100 millones de euros en procesos ilegales que acabaron en manos de las empresas de la presunta trama de Santos Cerdán". Una "situación insostenible" que "obliga" a María Chivite a "una dimisión inmediata".

Sayas ha indicado que de los seis contratos adjudicados a estas empresas, la OANA ha analizado cuatro, de los cuales "todos tienen irregularidades" y tres "son nulos de pleno derecho" porque "vulneran flagrantemente la Ley de Contratos y los principios más elementales" del proceso administrativo.

En este sentido, se ha preguntado "quien va a hacer frente a las consecuencias económicas" en caso de que estos contratos sean "declarados nulos". "¿Las va a sufragar María Chivite con su dinero o además de haber tenido que pagar los navarros la corrupción que estamos viviendo vamos a tener que pagar las consecuencias de una posible nulidad de los contratos?", ha indicado.

Para el diputado del PP, es "inaceptable" que Chivite "trate de hacer como que aquí no pasa nada" cuando el Gobierno de Navarra "ha sido el oasis en el que se ha desarrollado la presunta corrupción de Santos Cerdán". También ha rechazado que "trate de reducir a simples defectos administrativos lo que no es otra cosa que claras ilegalidades que han acabado en adjudicaciones a una presunta trama corrupta".

"Ya está bien de consentir que María Chivite se burle de los navarros de esta manera, de que nos hable como si no hubiera nada o como si fuéramos incapaces de ver lo que está pasando", ha reprochado Sayas, que ha exigido a Chivite que "asuma los hechos", los explique y "asuma las únicas consecuencias posibles que se pueden asumir en este momento, que es la dimisión".

PIDE COMPARECENCIA INMEDIATA DE CHIVITE EN LA COMISIÓN

Por todo ello, ha exigido a la presidenta que "comparezca la primera y de manera inmediata" en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre las adjudicaciones realizadas por el Ejecutivo foral en las últimas cuatro legislaturas. En segundo lugar, ha reclamado que "envíe inmediatamente a la Fiscalía" los informes de la OANA y ha destacado que, si no lo hace la semana que viene, lo hará el PP.

Finalmente, le ha pedido que "dimita y asuma con eso su responsabilidad política" y que "ofrezca a la justicia toda la información que tenga". "Será la justicia a la que le corresponderá determinar las responsabilidad penales pero las políticas solo pueden saldarse con la dimisión", ha insistido. "Es la hora de llamar a los ciudadanos navarros a las urnas", ha reivindicado.

Por otro lado, Sergio Sayas ha exigido "contundencia" a los socios del Gobierno de Navarra: "no puede ser que hagan como que no pasa nada y sigan sosteniendo este Gobierno" porque "les interesa" debido, ha asegurado, a que "están pringados en esto hasta el tuétano". Ha afirmado que las adjudicaciones afectan también al Gobierno de Uxue Barkos "con Bildu", motivo por el que ahora "se echan los trastos a la cabeza para tratar de eludir su responsabilidad".

Por su parte, Carlos García Adanero ha asegurado que María Chivite "es un estorbo para el Gobierno de Madrid" porque supone "hablar de corrupción" y "a Sánchez ya le molesta". "Cerdán ya le consiguió los apoyos" pero "todo lo demás le molesta", ha remarcado. Ha considerado "alucinante" que "el propio Gobierno de Navarra" creó la OANA y, a la vista de los informes, ahora dice que "solo es una oficina".

Por otro lado, ha afirmado que EH Bildu "está encantado porque sabe que cuanto mas se deteriore el PSOE más se van a mantener en el negocio" y en Sumar "están atornillados en Madrid". "Sabemos que los apoyos no le van a fallar" al Gobierno de España "porque todos están en la causa". "Están pensando en como salvar cada día el Gobierno y justificar lo que está ocurriendo" y no están "a lo demás", ha censurado.

"SE ESTÁ LASTRANDO EL PRESENTE Y EL FUTURO DE NAVARRA"

Por otro lado, Sergio Sayas se ha referido a la reunión de este jueves entre el consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, y el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, en la que "hemos visto una vez más cómo se está lastrando el presente y el futuro de nuestra comunidad".

El diputado ha afirmado que la industria de Navarra "está en una situación de claro castigo por parte del Gobierno de María Chivite con una fiscalidad que nos hace menos competitivos, con una falta de apuesta por las infraestructuras que condicionan nuestro presente y nuestro futuro y en el que estamos asistiendo a deslocalizaciones y despidos que son constantes en el último año". Una situación que "ahora se va a ver agravada con una falta de suministro eléctrico que nos va a condicionar el futuro".

Para Sayas, "es llamativo que esa falta de apuesta por Navarra no sea la que están teniendo con otras comunidades autónomas como el País Vasco, a la que sí se le va a garantizar un 40% de suministro más". "Parece que la relación que tienen Chivite y Sánchez solo le ha servido a Navarra para los pactos indecentes y para la corrupción, pero desde luego para nada que sirva para mejorar el futuro y la competitividad de esta tierra", ha lamentado.

Por su parte, Carlos García Adanero ha destacado que "estamos llenando Navarra de plantas solares y molinos pero luego no nos dejan quedarnos con esa energía" sino que "la tenemos que exportar". "Nos vamos a quedar fuera de todo y eso a futuro es letal para la Comunidad" porque "la mayoría de las inversiones necesitan mucha agua y mucha electricidad". "Teniendo la Comunidad paralizada y no pintando nada para Sánchez, María Chivite debería haber dimitido con todo el Gobierno", ha concluido.

