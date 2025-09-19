Espana agencias

Restablecida la alta velocidad entre Madrid y Barcelona tras controlarse el incendio

Por Newsroom Infobae

(Actualiza con el restablecimiento del servicio)

Madrid, 19 sep (EFECOM).- La circulación de alta velocidad entre Madrid y Barcelona se ha restablecido sobre las 16 horas de este viernes tras verse interrumpida durante una hora y media por un incendio entre Alcolea del Pinar (Guadalajara) y Medinaceli (Soria), ha informado Renfe y han confirmado a EFE fuentes de Adif.

Renfe ha asegurado en una publicación en sus redes sociales que el incendio entre ambas localidades ha sido controlado ya por los bomberos y se ha podido reanudar el servicio, tras comprobarse la seguridad de la circulación ferroviaria.

La operadora ha incidido en que los trenes detenidos irán recuperando paulatinamente la marcha y ha subrayado que, además de afectar a la alta velocidad entre Madrid y Barcelona, el incendio también había obligado a suspender las conexiones de la capital con Logroño y Pamplona.

La circulación se había detenido sobre las 14.30 horas tras un incendio que ha obligado a cortar la tensión de la línea y a interrumpir la circulación en las dos direcciones entre Madrid y Barcelona.

Fuentes del operador Ouigo han explicado a EFE que se han visto afectados dos de sus trenes, uno de ellos parado en la estación de Guadalajara y otro, en la de Zaragoza. EFECOM

