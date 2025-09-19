Espana agencias

Redondo sobre las pulseras: "No ha implicado ninguna salida ni excarcelación de prácticamente ninguna persona"

Por Newsroom Infobae

Guardar

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha insistido en que las pulseras telemáticas "nunca dejaron de funcionar" y que el error se circunscribe al acceso de datos en un "periodo muy determinado" que "no ha implicado ninguna salida ni excarcelación de prácticamente ninguna persona".

"Se ha generado una alarma que nada tiene que ver con el funcionamiento de las pulseras. Funcionan, que estén tranquilas. Están protegidas a salvo. Las pulseras han funcionado en todo momento y funcionan correctamente. Salvan vidas y eso es lo importante. Se ha generado una alarma fundamentada en exageraciones que nada tienen que ver con la realidad", ha reiterado minutos después de acompañar a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en la visita al acuartelamiento de 'La Rubia' en Valladolid.

Redondo ha incidido en que el problema ha sido de carácter "técnico" en la migración de datos entre la anterior adjudicataria del sistema, Telefónica, y la actual, Vodafone, lo que produjo en que "en algunos procedimientos mínimos, puntuales", no estuvieran a disposición del Juzgado en el momento de valorar un quebrantamiento de condena.

Unos hechos que, en su opinión, han generado una "alarma muy peligrosa" en un tema "muy sensible". "Hay más de 4.000 mujeres en España que necesitan protección. No generemos alarma. Este problema se resolvió en diciembre el año pasado", ha insistido en sus declaraciones a los medios.

Al hilo de estas palabras, la responsable de Igualdad ha asegurado que esos datos se trasladaron al Juzgado en el momento en el que se recuperaron para recordar que no son el "único medio de prueba". "Cuando hemos detectado algún problema en el en el tema de los datos inmediatamente una trabajadora de Cometa ha acudido al Juzgado a testificar. Por lo tanto, ni es el único medio de prueba ni ha implicado ninguna salida ni excarcelación de prácticamente ninguna persona que hubiera realizado ese quebrantamiento de condena", ha argumentado.

Por último, Redondo ha emplazado a "cerrar" la investigación para ofrecer los datos de los afectados. "Hasta el momento que sepamos es un número muy pequeño y limitado de casos", ha asegurado para hacer un alegato a su trabajo "diario" por asegurar el "bienestar" de las mujeres vulnerables y "mejorar" su calidad de vida. "Y desde luego me voy a dejar la piel como me la ha dejado estos dos años y voy a seguir haciéndolo para trabajar en igualdad y avanzar en igualdad", ha concluido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Morant ve "muy revelador" que Polo (CHJ) pidiera "a las seis de la tarde" del 29O que se alertara a la población

Morant ve "muy revelador" que

C.Valenciana exige al Gobierno que asuma responsabilidades por los fallos en pulseras de maltratadores: "Es insultante"

C.Valenciana exige al Gobierno que

Bolaños niega privilegios en la regularización de jueces y fiscales sustitutos: "Puerta de atrás, ninguna"

Bolaños niega privilegios en la

Junts acusa a Podemos de ejercer "xenofobia anticatalana" en el debate de la inmigración

Junts acusa a Podemos de

Illa cree que se reconocerá el catalán, euskera y gallego en la UE si se mantiene "la unidad de acción de Gobiernos"

Illa cree que se reconocerá
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Aznar critica a Pedro Sánchez

Aznar critica a Pedro Sánchez por usar su postura sobre Gaza para “huir de las responsabilidades” y lamenta el “doble declive” de Europa y España

Estos son los coches más “adictivos”, según un probador de vehículos: “No los pruebes”

La Guardia Civil detiene a un desokupa de una empresa registrada como un estudio de arquitectura: “Toda la vida he sido un delincuente”

Un Inspector Jefe de la Policía explica qué pasa si no tienes el DNI con 14 años: “Mucho cuidado”

Cae el líder de una de las principales organizaciones de narcotráfico en España: “El Buque” ha sido detenido en Canarias

ECONOMÍA

David Cabales, empresario, estalla: “Acabo

David Cabales, empresario, estalla: “Acabo de llegar a casa de hacer entrevistas de trabajo y estoy indignadísimo”

Una mujer gana 125.000 euros en la lotería y lo dona todo a la caridad: “Somos responsables de ayudarnos unos a otros”

La Seguridad Social deniega la pensión de viudedad a un hombre tras la muerte de su mujer y con tres hijos menores de edad: no estaba dada de alta

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 2

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 19 septiembre

DEPORTES

El futbolista Marc Cucurella se

El futbolista Marc Cucurella se rompe al hablar del autismo de su hijo: “Cuando veo que lo pasa mal, sufro mucho”

El Real Madrid no olvida la victoria de Rodri sobre Vinicius en el Balón de Oro de 2024: se plantea no presentarse este año

Así es la nueva vida de Novak Djokovic en Grecia tras marcharse de Serbia por una disputa con el Gobierno

Ana Peleteiro critica el silencio del mundo del atletismo ante la situación en Gaza: “Siento una profunda decepción”

Así apartó el mundo del deporte a Sudáfrica por el ‘Apartheid’: el ejemplo que Uribes pide aplicar a Israel