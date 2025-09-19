Espana agencias

Puigdemont reunirá el lunes a la permanente de Junts en Bruselas tras la reunión con el PSOE

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, reunirá el lunes a la permanente de Junts en Bruselas tras la reunión que mantuvieron el jueves con el PSOE para abordar las relaciones entre ambos y carpetas abiertas como la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y el traspaso de las competencias en inmigración, entre otras.

Así lo han explicado a Europa Press fuentes consultadas de la formación, con lo que el encuentro servirá para que Puigdemont exponga el estado de la situación tras la advertencia de los de Junts de que "pasarán cosas" si los socialistas no alinean discursos y estrategias en Cataluña, Madrid y Suiza.

De hecho, esta misma semana avisaron de que ello se empezará a ver en el Debate de Política General del Parlament previsto para el 7, 8 y 9 de octubre.

La reunión entre Junts y el PSOE ha tenido lugar pocas semanas después del encuentro de Puigdemont con el presidente catalán, Salvador Illa, en la delegación del Govern en la UE, la primera que mantenían desde que el dirigente socialista está al frente de la Generalitat.

Además de la negociación de los PGE, sobre la mesa hay el debate en el Congreso sobre el traspaso de las competencias de inmigración a Cataluña, que se celebrará el martes que viene, y la cuestión de la oficialidad del catalán en Europa.

