Puigdemont reprocha a Illa hacer una "referencia comparativa entre el terrorismo" y el 1-O

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha acusado al presidente del Govern, Salvador Illa, de hacer "una referencia comparativa entre el terrorismo" y el 1-O, al hablar en Euskadi de los efectos negativos de cuando se rompe la convivencia.

En un mensaje en 'X' este viernes recogido por Europa Press, Puigdemont ha criticado así las palabras de Illa, que se encuentra de visita institucional en Euskadi, donde se ha reunido con el lehendakari Imanol Padrales y ha pronunciado una conferencia.

"Continuar criminalizando el independentismo sin ninguna razón para hacerlo es actuar como el presidente de una parte y no del todo. Como hizo el Rey el 3 de octubre, que solo se dirigía a una parte del país", ha afirmado Puigdemont.

El presidente de Junts ha sostenido que Illa continúa "mirando el retrovisor" debido a una ausencia de proyecto de futuro ambicioso y esperanzador, textualmente.

MANIFESTACIÓN DEL 8 DE OCTUBRE

También ha recordado que representantes del PSC se manifestaron tras el 1-O "con la ultraderecha españolista y con el integrismo unionista más virulento en contra de la celebración del referéndum de independencia de Catalunya", en alusión a la manifestación constitucionalista del 8 de octubre de 2017 en Barcelona.

"Su rey nos amenazó, y sus policías agredieron a miles de ciudadanos pacíficos gritando, rabiosos, '¡a por ellos!'. Su Estado nos ha espiado y sus tribunales se han petado el Estado de derecho para poder reprimirnos sin ningún límite", ha subrayado.

Puigdemont considera que para ser el presidente de todos "no basta con gastarse miles de euros en propaganda, exige respetar todas las opiniones democráticas", y ha calificado de error y de falta a la verdad que se acuse al independentismo de ser el responsable de una ruptura de la convivencia.

"Pese a la invisibilización, el silencio, la división, los infiltrados, la estigmatización, el cansancio, el enfado y la lluvia fina de españolización que el Govern Illa ha venido a imponer... la otra parte persiste", ha zanjado el líder de Junts.