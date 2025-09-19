Prohens lamenta que al Gobierno le "da igual" la situación del sistema de protección de menores de Baleares

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha lamentado que al Gobierno le "da igual" la situación del sistema de protección de menores de Baleares, pues mientras siguen llegando menores migrantes a las islas, han recibido "sólo" la notificación de la propuesta de traslado de los dos primeros menores procedentes de Canarias del reparto "impuesto" por el Gobierno.

En un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, la presidenta Prohens ha recordado que este lunes, cerca de la media noche, la vicepresidenta segunda del Govern, Antònia Maria Estarellas, y el conseller insular de Bienestar Social del Consell de Mallorca, Guillermo Sánchez, analizaban vía telefónica la situación tras la llegada en patera de 18 menores migrantes a las costas de las islas y la situación de "colapso" del servicio de protección de menores.

"No sin dificultades y a costa de aumentar aún más la presión de los recursos disponibles, se les pudo ubicar", ha expresado Prohens.

"¿Alguna llamada de la ministra de Infancia y Juventud? ¿Del ministro de Política Territorial? ¿Del delegado del Gobierno en las Islas? Nada. Sólo la notificación de la propuesta de traslado de los dos primeros menores procedentes del reparto impuesto por el Gobierno", ha lamentado la dirigente autonómica.

A raíz de esto, la presidenta del Govern ha considerado que al Gobierno "les da igual los menores, las condiciones en las que se les pueda acoger y la situación del sistema de protección". "Es la deshumanización y la falta de sensibilidad absoluta", ha recriminado.

Por este motivo, ha insistido en que el Govern recurrirá a todas las vías legales para detener esta "grave irresponsabilidad" por parte del Gobierno, "para defender una acogida digna de los menores y la sostenibilidad del servicio de protección de menores de Baleares".