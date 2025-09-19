Morant ve "muy revelador" que Polo (CHJ) pidiera "a las seis de la tarde" del 29O que se alertara a la población

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha considerado "muy reveladora" la afirmación del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, ante la jueza que investiga la gestión de la dana, de que "a las seis de la tarde" del 29 de octubre ya "pidió que se alertara a la población para que huyeran de las plantas bajas y de los espacios" que podían inundarse. "A las seis de la tarde", ha incidido.

"Hemos escuchado a un presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar entrar al juzgado diciendo que no tiene nada que ocultar, que con la verdad se va a todos los sitios", ha señalado Morant, en declaraciones a los medios en Guardamar del Segura (Alicante), el día en que Miguel Polo declara tomo testigo ante la jueza de Catarroja.

El presidente de la CHJ ha asegurado que propuso en el Cecopi del 29 de octubre enviar un mensaje de alerta a la población y ha precisado que en esa reunión se trasladó incertidumbre sobre la situación de la presa de Forata, pero no que iba a "colapsar". A juicio de la ministra y líder de los socialistas valencianos, esta "afirmación" de Polo ante la jueza resulta "muy reveladora".

Dicho esto, Diana Morant ha sumado el hecho de que la semana pasada "vimos un vídeo en el que, a las siete de la tarde, la gente que conformaba el Cecopi, la consellera --de Justicia e Interior Salomé Pradas--, el presidente de la Diputación --Vicent Mompó-- y todos los cargos del PP y del Consell que estaban allí, y los que no estaban pero vía telefónica condicionaron el mal envío del ES-Alert dos horas después". "Es la última prueba de que el Consell tenía toda la información", ha subrayado.

Por ello, ha insistido en que los responsables del gobierno valenciano son "unos inútiles" y "pusieron en peligro a la ciudadanía afectada por la dana, tanto como que tenemos 229 personas que murieron ese día por culpa no de una emergencia climática, sino de la nefasta gestión que hizo el PP y el Consell de una emergencia climática".

"LOS VALENCIANOS NECESITAN LA VERDAD"

Ante esta situación, ha reivindicado que los valencianos necesitan "la verdad y la asunción de responsabilidades políticas por parte de los responsables que ese día estaban en el bar o que no sabían tomar decisiones" con el fin de "no seguir atrapados en ese 29 de octubre", cosa que "solo pasa por una disolución de Les Corts y por un avance electoral".

En cualquier caso, a su juicio "no pasa por lo que ya ha anunciado" el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, "por un cuarto gobierno del PP en la Comunitat Valenciana". "Ellos han sido el problema y la solución vendrá cuando el pueblo valenciano tenga la voz, tenga las urnas y podamos tirarlos fuera", ha zanjado.