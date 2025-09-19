Espana agencias

Morant garantiza que el Gobierno no se cansará de practicar el "diálogo permanente" con los grupos para negociar los PGE

Por Newsroom Infobae

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha garantizado que el Gobierno de España no se "cansará" de practicar el "diálogo permanente" con el resto de grupos parlamentarios para negociar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este viernes en Guardamar del Segura (Alicante), preguntada por el estado de las negociaciones para las cuentas del próximo ejercicio, tras la reunión mantenida entre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el líder de Junts, Carles Puigdemont, en este marco.

Morant ha señalado que, dada la "aritmética parlamentaria", el Ejecutivo central ha sido "un Gobierno que ha demostrado" durante estos años que es capaz "de dialogar y de mantener un diálogo y una negociación permanente para que esa voz mayoritaria que existe en el Congreso de los Diputados siga haciendo que haya avances en España".

Por lo tanto, ha argumentado, la "obligación" del Gobierno presidido por Pedro Sánchez "es, por supuesto, elaborar los presupuestos". En este sentido, ha indicado que ella, como titular de Ciencia, Innovación y Universidades, ya le ha "pasado" la propuesta de su departamento al Ministerio de Hacienda.

A partir de esa propuesta, ha continuado, el Gobierno trabajará con "los distintos grupos parlamentarios para que vea la luz ese presupuesto". Y ha garantizado: "No vamos a cansarnos de practicar lo que ha tenido tanto éxito en esta legislatura y también en la anterior, que es el diálogo permanente con la resta de grupos políticos que conforman el acto parlamentario".

