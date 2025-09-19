Espana agencias

Los sindicatos rechazan la propuesta de convenio de MasOrange por igualar a la baja

Por Newsroom Infobae

Guardar

Madrid, 19 sep (EFECOM).- Los sindicatos CCOO y UGT rechazan la propuesta de convenio colectivo que plantea la dirección de MasOrange, ya que, en su opinión, la empresa está intentando unificar las condiciones de los empleados procedentes de Orange, Euskaltel y MásMóvil, pero a la baja, según han informado ambos.

CCOO se ha referido este viernes en un comunicado a una reunión celebrada ayer con la dirección, en la que se presentaron varias propuestas de convenio colectivo que, a su juicio, de materializarse supondrían una perdida de derechos laborales sin precedentes.

Según el sindicato, los empleados de Orange perderían "absolutamente todo" en cuanto beneficios sociales, salario, variable, jornada intensiva, teletrabajo, vacaciones, mientras que los de Euskatel sacrificarían su "estupenda" jornada laboral, a cambio de un avance "en dos o tres beneficios sociales".

Por último, señala CCOO, los de MásMóvil, que no tienen convenio propio y cuyas condiciones laborales "arrancan del cero casi absoluto", podrían conseguir "mejoras netas en algunos apartados, aunque estarían vetados en buena parte de los beneficios sociales".

Por su parte, fuentes de UGT han dicho a EFE que lo que propone la dirección del grupo es un "recorte de derechos en general para todos los empleados", por lo que también han rechazado la propuesta.

El convenio en MasOrange se empezó a negociar como consecuencia de la fusión Orange-MásMóvil, pero las reuniones se pospusieron a la espera de que saliera la sentencia sobre los ERE tras sendas demandas de USO y CCOO, lo que se produjo el pasado abril.

En el comité de empresa, tiene presencia mayoritaria CCOO, con un 40 %, seguido de UGT y la Confederación Sindical Independiente Fetico con un 30 % cada uno.

La próxima reunión tendrá lugar el 2 de octubre. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La Audiencia Nacional deja libre a un supuesto 'narco' de la Mocro Maffia por un error judicial

La Audiencia Nacional deja libre

El Gobierno argentino ratifica su programa económico en medio de tensiones en los mercados

Infobae

Bruselas propone veto al gas natural licuado de Rusia y limitar más su industria petrolera

Infobae

Xi Jinping y Donald Trump inician su llamada telefónica, según la Cancillería china

Infobae

Los concesionarios piden una solución para las CC.AA. que ya han agotado el Plan Moves III

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Aznar critica a Pedro Sánchez

Aznar critica a Pedro Sánchez por usar su postura sobre Gaza para “huir de las responsabilidades” y lamenta el “doble declive” de Europa y España

Estos son los coches más “adictivos”, según un probador de vehículos: “No los pruebes”

La Guardia Civil detiene a un desokupa de una empresa registrada como un estudio de arquitectura: “Toda la vida he sido un delincuente”

Un Inspector Jefe de la Policía explica qué pasa si no tienes el DNI con 14 años: “Mucho cuidado”

Cae el líder de una de las principales organizaciones de narcotráfico en España: “El Buque” ha sido detenido en Canarias

ECONOMÍA

La superficie autorizada para obra

La superficie autorizada para obra nueva y rehabilitación cae un 2% en el primer semestre de 2025

Los técnicos de Hacienda acusan a la Agencia Tributaria de incumplir la ley antifraude y omitir información de delitos fiscales

Precio de la luz estará muy bajo este 20 de septiembre: a esta hora del día la tarifa estará por debajo de 1 euro

Números ganadores del Super Once del 19 septiembre

Un grupo alemán compra Fotocasa y Habitaclia por 153 millones de euros: ambas plataformas mantendrán a sus equipos directivos

DEPORTES

El futbolista Marc Cucurella se

El futbolista Marc Cucurella se rompe al hablar del autismo de su hijo: “Cuando veo que lo pasa mal, sufro mucho”

El Real Madrid no olvida la victoria de Rodri sobre Vinicius en el Balón de Oro de 2024: se plantea no presentarse este año

Así es la nueva vida de Novak Djokovic en Grecia tras marcharse de Serbia por una disputa con el Gobierno

Ana Peleteiro critica el silencio del mundo del atletismo ante la situación en Gaza: “Siento una profunda decepción”

Así apartó el mundo del deporte a Sudáfrica por el ‘Apartheid’: el ejemplo que Uribes pide aplicar a Israel