Los sindicatos rechazan la propuesta de convenio de MasOrange por igualar a la baja

Madrid, 19 sep (EFECOM).- Los sindicatos CCOO y UGT rechazan la propuesta de convenio colectivo que plantea la dirección de MasOrange, ya que, en su opinión, la empresa está intentando unificar las condiciones de los empleados procedentes de Orange, Euskaltel y MásMóvil, pero a la baja, según han informado ambos.

CCOO se ha referido este viernes en un comunicado a una reunión celebrada ayer con la dirección, en la que se presentaron varias propuestas de convenio colectivo que, a su juicio, de materializarse supondrían una perdida de derechos laborales sin precedentes.

Según el sindicato, los empleados de Orange perderían "absolutamente todo" en cuanto beneficios sociales, salario, variable, jornada intensiva, teletrabajo, vacaciones, mientras que los de Euskatel sacrificarían su "estupenda" jornada laboral, a cambio de un avance "en dos o tres beneficios sociales".

Por último, señala CCOO, los de MásMóvil, que no tienen convenio propio y cuyas condiciones laborales "arrancan del cero casi absoluto", podrían conseguir "mejoras netas en algunos apartados, aunque estarían vetados en buena parte de los beneficios sociales".

Por su parte, fuentes de UGT han dicho a EFE que lo que propone la dirección del grupo es un "recorte de derechos en general para todos los empleados", por lo que también han rechazado la propuesta.

El convenio en MasOrange se empezó a negociar como consecuencia de la fusión Orange-MásMóvil, pero las reuniones se pospusieron a la espera de que saliera la sentencia sobre los ERE tras sendas demandas de USO y CCOO, lo que se produjo el pasado abril.

En el comité de empresa, tiene presencia mayoritaria CCOO, con un 40 %, seguido de UGT y la Confederación Sindical Independiente Fetico con un 30 % cada uno.

La próxima reunión tendrá lugar el 2 de octubre. EFECOM