Espana agencias

Los concesionarios piden una solución para las CC.AA. que ya han agotado el Plan Moves III

Por Newsroom Infobae

Guardar

Madrid, 19 sep (EFECOM).- La presidenta de la patronal de concesionarios Faconauto, Marta Blázquez, ha pedido este viernes al Gobierno una solución para mantener el ritmo de electrificación del parque automovilístico en aquellas comunidades autónomas en las que ya se han agotados los fondos del Plan Moves III de ayuda a la demanda.

Así lo ha reclamado en la apertura de la Feria Vehículos Eléctricos Madrid (VEM), donde también ha intervenido el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, que ha dicho que el Ejecutivo "seguirá trabajando" para impulsar esta movilidad, y ha abogado por el apoyo social, empresarial y, sobre todo, parlamentario a este "proyecto país".

En el marco de la décima edición de esta feria, organizada por la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive), la presidenta de Faconauto ha valorado la puesta en marcha de políticas públicas como el Plan Moves, que fue "muy valiente" y para el que se puso "mucho dinero encima de la mesa".

Al margen de los agradecimientos a las Administraciones, Blázquez ha pedido a Groizard que en aquellas comunidades donde se han acabado los fondos de esta iniciativa se pueda tener "cuanto antes" una solución para los clientes o, de lo contrario, se "va a cortar un poco" la tendencia alcista de ventas de electrificados.

Y es que, de acuerdo con un estudio de la patronal, el 70 % de la clientela "está dispuesto a transitar a la electrificación si hay ayudas públicas. Si no las hay, ni se lo plantea".

Por su parte, el secretario de Estado de Energía se ha preguntado si España puede decantarse como país por un marco fiscal "que apueste por el vehículo eléctrico".

"El Gobierno dice sí, pero necesita una amplia mayoría social, una amplia mayoría empresarial y una amplia mayoría, sobre todo, en el Congreso de los Diputados que permita una recaudación de recursos para financiar estos esquemas, y un esquema que permita un adecuado incentivo al vehículo eléctrico", ha subrayado. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Abogado General de la UE emitirá sus primeras conclusiones sobre la ley de amnistía el 13 de noviembre

El Abogado General de la

Vox critica al jefe de la Armada por decir que su misión es salvar migrantes: el Gobierno está "asaltando" los Ejércitos

Vox critica al jefe de

España ofrece a la OTAN tres cazas, un radar y un A400 para la misión 'Centinela Oriental' contra Rusia

España ofrece a la OTAN

El TSJCV aprueba un protocolo de respuesta judicial para situaciones de emergencia como la dana

El TSJCV aprueba un protocolo

El Gobierno precisa que el escollo en el embargo a Israel está en la relación comercial con los territorios ocupados

La aprobación del decreto que limita la compraventa de armas depende de cómo se gestionará la identificación de bienes procedentes de Cisjordania, mientras aumenta la tensión política por la demora y se estudian retos legales y administrativos

El Gobierno precisa que el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Aznar critica a Pedro Sánchez

Aznar critica a Pedro Sánchez por usar su postura sobre Gaza para “huir de las responsabilidades” y lamenta el “doble declive” de Europa y España

Estos son los coches más “adictivos”, según un probador de vehículos: “No los pruebes”

La Guardia Civil detiene a un desokupa de una empresa registrada como un estudio de arquitectura: “Toda la vida he sido un delincuente”

Un Inspector Jefe de la Policía explica qué pasa si no tienes el DNI con 14 años: “Mucho cuidado”

Cae el líder de una de las principales organizaciones de narcotráfico en España: “El Buque” ha sido detenido en Canarias

ECONOMÍA

La superficie autorizada para obra

La superficie autorizada para obra nueva y rehabilitación cae un 2% en el primer semestre de 2025

Los técnicos de Hacienda acusan a la Agencia Tributaria de incumplir la ley antifraude y omitir información de delitos fiscales

Precio de la luz estará muy bajo este 20 de septiembre: a esta hora del día la tarifa estará por debajo de 1 euro

Números ganadores del Super Once del 19 septiembre

Un grupo alemán compra Fotocasa y Habitaclia por 153 millones de euros: ambas plataformas mantendrán a sus equipos directivos

DEPORTES

El futbolista Marc Cucurella se

El futbolista Marc Cucurella se rompe al hablar del autismo de su hijo: “Cuando veo que lo pasa mal, sufro mucho”

El Real Madrid no olvida la victoria de Rodri sobre Vinicius en el Balón de Oro de 2024: se plantea no presentarse este año

Así es la nueva vida de Novak Djokovic en Grecia tras marcharse de Serbia por una disputa con el Gobierno

Ana Peleteiro critica el silencio del mundo del atletismo ante la situación en Gaza: “Siento una profunda decepción”

Así apartó el mundo del deporte a Sudáfrica por el ‘Apartheid’: el ejemplo que Uribes pide aplicar a Israel