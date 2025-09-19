Los concesionarios piden una solución para las CC.AA. que ya han agotado el Plan Moves III

Madrid, 19 sep (EFECOM).- La presidenta de la patronal de concesionarios Faconauto, Marta Blázquez, ha pedido este viernes al Gobierno una solución para mantener el ritmo de electrificación del parque automovilístico en aquellas comunidades autónomas en las que ya se han agotados los fondos del Plan Moves III de ayuda a la demanda.

Así lo ha reclamado en la apertura de la Feria Vehículos Eléctricos Madrid (VEM), donde también ha intervenido el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, que ha dicho que el Ejecutivo "seguirá trabajando" para impulsar esta movilidad, y ha abogado por el apoyo social, empresarial y, sobre todo, parlamentario a este "proyecto país".

En el marco de la décima edición de esta feria, organizada por la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive), la presidenta de Faconauto ha valorado la puesta en marcha de políticas públicas como el Plan Moves, que fue "muy valiente" y para el que se puso "mucho dinero encima de la mesa".

Al margen de los agradecimientos a las Administraciones, Blázquez ha pedido a Groizard que en aquellas comunidades donde se han acabado los fondos de esta iniciativa se pueda tener "cuanto antes" una solución para los clientes o, de lo contrario, se "va a cortar un poco" la tendencia alcista de ventas de electrificados.

Y es que, de acuerdo con un estudio de la patronal, el 70 % de la clientela "está dispuesto a transitar a la electrificación si hay ayudas públicas. Si no las hay, ni se lo plantea".

Por su parte, el secretario de Estado de Energía se ha preguntado si España puede decantarse como país por un marco fiscal "que apueste por el vehículo eléctrico".

"El Gobierno dice sí, pero necesita una amplia mayoría social, una amplia mayoría empresarial y una amplia mayoría, sobre todo, en el Congreso de los Diputados que permita una recaudación de recursos para financiar estos esquemas, y un esquema que permita un adecuado incentivo al vehículo eléctrico", ha subrayado. EFECOM