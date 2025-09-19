Espana agencias

La presión cambiaria persiste en Argentina y el dólar toca un nuevo máximo con el peso

Buenos Aires, 19 sep (EFECOM).- Las presiones cambiarias no ceden en Argentina, donde este viernes el precio del dólar estadounidense abrió en un valor récord de 1.515 pesos por unidad y se espera que el Banco Central vuelva a intervenir en el mercado.

Tras cerrar este jueves en 1.495 pesos por unidad para la venta al público en el estatal Banco Nación, el dólar abrió esta nueva jornada de operaciones por encima de los 1.500 pesos por unidad.

En un clima de creciente incertidumbre política y económica, los inversores han profundizado sus estrategias de cobertura, acelerando la demanda de dólares estadounidenses.

En lo que va del mes, el peso argentino se ha depreciado un 10 % frente al dólar estadounidense.

Ante estas presiones cambiarias, el miércoles y el jueves el Banco Central debió vender 432 millones de dólares para intentar contener la apreciación de la divisa estadounidense, al superar su nivel el límite superior o 'techo' del esquema de bandas cambiarias que Argentina puso en marcha el pasado 14 de abril tras firmar un acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Se espera que este viernes el Banco Central vuelva intervenir en el mercado mayorista.

En la noche de este jueves, el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, ratificó el programa económico del Gobierno de Javier Milei, incluyendo el esquema de bandas cambiarias.

Analistas del mercado han advertido de que las ventas de dólares del Banco Central hacen caer sus ya exiguas reservas monetarias, lo que complica a futuro el pago de los abultados compromisos de deuda de Argentina.

No obstante, Caputo aseguró que los fondos para los vencimientos de deuda de enero próximo -unos 4.500 millones de dólares- están asegurados.

Según sostuvo este viernes en un informe Juan Manuel Franco, economista jefe de la firma SBS, "las principales inquietudes del mercado pasan por cuántas reservas líquidas utilizará el Banco Central" y por saber "qué sucederá con el esquema cambiario, con el mercado asignando alta probabilidad a que las bandas actuales dejen de regir tras las elecciones de octubre", cuando Argentina vote para renovar la composición del Parlamento.

De acuerdo con el régimen vigente desde mediados de abril, el tipo de cambio flota sin intervención del Banco Central mientras se encuentre dentro de una banda, que para este viernes fue fijada entre los 948,44 y los 1.475,32 pesos por dólar en el mercado mayorista.

El esquema permite al Banco Central comprar dólares cada vez que el tipo de cambio opere por debajo del valor inferior de la banda o vender dólares cuando la cotización supere el valor superior de la misma. EFECOM

