Espana agencias

La India evalúa el impacto de las sanciones de EE.UU. al puerto de Chabahar en Irán

Por Newsroom Infobae

Guardar

Nueva Delhi, 19 sep (EFECOM).- El Gobierno de la India afirmó este viernes que está "examinando las implicaciones" de la decisión de Estados Unidos de revocar la exención de sanciones para el puerto de Chabahar en Irán, y que podría ser un golpe para el proyecto de conectividad más ambicioso de Nueva Delhi en Asia Central.

La medida, anunciada por la administración del presidente Donald Trump, pone fin a una exención que desde 2018 permitía a la India desarrollar y operar el puerto sin temor a represalias.

"Hemos visto el comunicado de prensa de EE. UU. (...) Actualmente estamos examinando sus implicaciones para la India", dijo en una rueda de prensa el portavoz de Exteriores de la India, Randhir Jaiswal.

La decisión de Washington, que entrará en vigor el 29 de septiembre, fue justificada por el Departamento de Estado como parte de la "política de máxima presión" contra Irán, citando el presunto "apoyo a grupos terroristas interpuestos regionales y sistemas de armas avanzados" por parte de Teherán.

Para la India, el puerto de Chabahar es la piedra angular de su plan para eludir a su rival, Pakistán, y abrir una ruta comercial y humanitaria directa hacia Afganistán y las repúblicas de Asia Central.

Es, además, un componente del Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur (INSTC), una iniciativa para conectar la India con Rusia y Europa a través de Irán.

El proyecto también es visto como un contrapeso estratégico directo al puerto de Gwadar en Pakistán, desarrollado por China y situado a solo 170 km de distancia, por lo que la paralización de Chabahar debilita la posición de la India en esta pugna de influencia regional.

Las consecuencias de las sanciones son directas para la empresa estatal india India Ports Global Limited (IPGL), que gestiona la terminal Shahid Beheshti desde 2018.

Las inversiones ya realizadas y los compromisos futuros quedan ahora en riesgo, ya que cualquier empresa o persona que opere en el puerto se expone a sanciones estadounidenses. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

IU exige al PSOE desbloquear en el Congreso la ley sobre justicia universal para ayudar a perseguir los crímenes en Gaza

IU exige al PSOE desbloquear

Defensa condecora al militar que colaboró en las labores contra el incendio de Tres Cantos y rescató a un ciudadano

Defensa condecora al militar que

La Legión conmemora este sábado su CV aniversario fundacional con una exhibición en la base militar de Viator (Almería)

La Legión conmemora este sábado

El euro sigue por debajo de 1,18 dólares ante la inestabilidad política en Francia

Infobae

España y otros 4 países afectados por un supuesto caso de evasión fiscal y blanqueo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Aznar critica a Pedro Sánchez

Aznar critica a Pedro Sánchez por usar su postura sobre Gaza para “huir de las responsabilidades” y lamenta el “doble declive” de Europa y España

Estos son los coches más “adictivos”, según un probador de vehículos: “No los pruebes”

La Guardia Civil detiene a un desokupa de una empresa registrada como un estudio de arquitectura: “Toda la vida he sido un delincuente”

Un Inspector Jefe de la Policía explica qué pasa si no tienes el DNI con 14 años: “Mucho cuidado”

Cae el líder de una de las principales organizaciones de narcotráfico en España: “El Buque” ha sido detenido en Canarias

ECONOMÍA

La superficie autorizada para obra

La superficie autorizada para obra nueva y rehabilitación cae un 2% en el primer semestre de 2025

Los técnicos de Hacienda acusan a la Agencia Tributaria de incumplir la ley antifraude y omitir información sobre delitos fiscales

Precio de la luz estará muy bajo este 20 de septiembre: a esta hora del día la tarifa estará por debajo de 1 euro

Números ganadores del Super Once del 19 septiembre

Un grupo alemán compra Fotocasa y Habitaclia por 153 millones de euros: ambas plataformas mantendrán a sus equipos directivos

DEPORTES

El futbolista Marc Cucurella se

El futbolista Marc Cucurella se rompe al hablar del autismo de su hijo: “Cuando veo que lo pasa mal, sufro mucho”

El Real Madrid no olvida la victoria de Rodri sobre Vinicius en el Balón de Oro de 2024: se plantea no presentarse este año

Así es la nueva vida de Novak Djokovic en Grecia tras marcharse de Serbia por una disputa con el Gobierno

Ana Peleteiro critica el silencio del mundo del atletismo ante la situación en Gaza: “Siento una profunda decepción”

Así apartó el mundo del deporte a Sudáfrica por el ‘Apartheid’: el ejemplo que Uribes pide aplicar a Israel