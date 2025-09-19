Espana agencias

La diputada de MM que marchará a Gaza carga contra Pache (PP) por ser "el mayor propagandista del genocida" Israel

Por Newsroom Infobae

Guardar

La diputada de Más Madrid Jimena González, que se enrolará la próxima semana en una flotilla rumbo a Gaza, ha cargado contra el portavoz del PP, Carlos Díaz Pache, a quien considera "el mayor propagandista del genocida" Israel.

En un vídeo distribuido a los medios de comunicación ha tachado de "absoluta vergüenza" las declaraciones de Díaz Pache en una entrevista con Europa Press en la que ha afirmado que espera que Hamás no "pille" a la diputada porque al ser trans tendría "un futuro negro" si la interceptase el grupo terrorista.

"Espera que Hamás no "pille" a la diputada trans de Más Madrid Jimena González porque tendría "un futuro negro" si la interceptase el grupo terrorista", ha lanzado González, quien entiende que si teme por su seguridad podría pedir a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que el Ejecutivo autonómico "ponga medios para garantizar la seguridad de estas flotillas en el trayecto".

A renglón seguido ha afirmado que "el único peligro que hay" es "la impunidad del Ejército israelí" mostrada en "numerosas ocasiones" tanto "contra flotillas humanitarias como contra otros estados".

Es por ello que ha pedido no dejar que "los exabruptos y las ocurrencias" de Pache "tapen lo importante" que es la situación en la Franja de Gaza. Ha recordado que la Organización de Naciones Unidas ya ha "declarado que es un genocidio" y ha reivindicado que las flotillas son "pacíficas" y "misiones humanitarias" para atender al pueblo gazatí.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Audiencia Nacional deja libre a supuesto 'narco' de la Mocro Maffia por un error judicial

La Audiencia Nacional deja libre

Dimite el concejal de Vox en Estivella (Valencia) que "ocupó ilegalmente" la ermita del Garbí

Dimite el concejal de Vox

PP Aragón exige a Alegría (PSOE) que explique por qué Igualdad ocultó que fallaban los dispositivos para maltratadores

PP Aragón exige a Alegría

Junqueras insta al Gobierno a ser "convincente" para lograr la oficialidad del catalán en la UE

Junqueras insta al Gobierno a

Feijóo y Merz exhiben sintonía con la Agenda Verde, la lucha contra la inmigración ilegal y en la preocupación por Gaza

Feijóo y Merz exhiben sintonía
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil detiene a

La Guardia Civil detiene a un desokupa de una empresa registrada como un estudio de arquitectura: “Toda la vida he sido un delincuente”

Un Inspector Jefe de la Policía explica qué pasa si no tienes el DNI con 14 años: “Mucho cuidado”

Cae el líder de una de las principales organizaciones de narcotráfico en España: “El Buque” ha sido detenido en Canarias

Pierde su maleta, la aerolínea confirma su destrucción y se ve obligada a pagar 6.000 euros

Ucrania añade un bonus de 1.445 euros al mes para atraer voluntarios “latinoamericanos” que se alisten a su batallón ‘Tormenta Hispana’

ECONOMÍA

Resultados ganadores del Super Once

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 2

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 19 septiembre

Una mujer con depresión es despedida por WhatsApp por no ir a trabajar aunque estaba de baja: la Justicia lo declara nulo y deben recontratarla

Stradivarius despide a una dependienta por dar dos puñetazos a una trabajadora en prácticas en un almacén sin cámaras: es procedente

La vivienda se encarece hasta niveles no vistos desde 2008 en el segundo trimestre y roza los precios más altos de la burbuja inmobiliaria

DEPORTES

El futbolista Marc Cucurella se

El futbolista Marc Cucurella se rompe al hablar del autismo de su hijo: “Cuando veo que lo pasa mal, sufro mucho”

El Real Madrid no olvida la victoria de Rodri sobre Vinicius en el Balón de Oro de 2024: se plantea no presentarse este año

Así es la nueva vida de Novak Djokovic en Grecia tras marcharse de Serbia por una disputa con el Gobierno

Ana Peleteiro critica el silencio del mundo del atletismo ante la situación en Gaza: “Siento una profunda decepción”

Así apartó el mundo del deporte a Sudáfrica por el ‘Apartheid’: el ejemplo que Uribes pide aplicar a Israel