Espana agencias

La AN envía a prisión a seis de los detenidos en la operación contra el presunto narco 'José, el del Buque'

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Audiencia Nacional (AN) ha acordado prisión provisional para seis de los detenidos en el operativo lanzado el pasado martes en Canarias contra la banda del presunto narcotraficante 'José, el del Buque', según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

De los 15 detenidos, ocho pasaron el jueves a disposición judicial por videoconferencia por presuntos delitos de organización criminal y contra la salud pública.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Antonio Piña, que estaba de guardia, acordó prisión comunicada y sin fianza para seis de ellos; envió a otro a prisión pero con una fianza de 25.000 euros, que ya ha satisfecho, por lo que ya se encuentra en libertad; y a otro le dejó libre.

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, explicó en declaraciones a la prensa que 'José, el del Buque' se entregó a la Policía Nacional "precisamente por la presión de la propia investigación", que ha permitido "importantes" arrestos.

En relación a 'José, el del Buque', en marzo de 2025 fue sorprendido con el secuestro de su esposa e hijo en el chalet en el que vivían en una urbanización de lujo de El Salobre, en el sur de Gran Canaria.

Pestana destacó asimismo que se trataba de una operación "muy importante" en materia de antidroga, "una vez más en Canarias", y en un trabajo conjunto entre Guardia Civil y Policía Nacional.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Aplazada a octubre la declaración de Arcuri como denunciante de Juana Rivas por supuesta sustracción del hijo menor

Aplazada a octubre la declaración

Puigdemont reprocha a Illa hacer una "referencia comparativa entre el terrorismo" y el 1-O

Puigdemont reprocha a Illa hacer

Prohens lamenta que al Gobierno le "da igual" la situación del sistema de protección de menores de Baleares

Prohens lamenta que al Gobierno

Extremadura da a conocer su red de recursos contra la violencia de género a jueces de todo el país

Extremadura da a conocer su

El PP de Galicia urge financiación para atender a menores migrantes y carga contra fallos en las pulseras antimaltrato

El PP de Galicia urge
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Aznar critica a Pedro Sánchez

Aznar critica a Pedro Sánchez por usar su postura sobre Gaza para “huir de las responsabilidades” y lamenta el “doble declive” de Europa y España

Estos son los coches más “adictivos”, según un probador de vehículos: “No los pruebes”

La Guardia Civil detiene a un desokupa de una empresa registrada como un estudio de arquitectura: “Toda la vida he sido un delincuente”

Un Inspector Jefe de la Policía explica qué pasa si no tienes el DNI con 14 años: “Mucho cuidado”

Cae el líder de una de las principales organizaciones de narcotráfico en España: “El Buque” ha sido detenido en Canarias

ECONOMÍA

Pablo Ródenas, abogado, sobre la

Pablo Ródenas, abogado, sobre la mejor forma de heredar una vivienda de tus padres: “Que no esperen a morirse para regalarte su casa”

Amancio Ortega incrementa su imperio: compra un centro comercial en Miami por 89 millones de euros

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

La Comisión Europea aprueba 1.240 millones para el plan de recuperación español que busca reparar zonas afectadas por la DANA

La subida del café, el chocolate y los huevos encarece un 8% el precio del desayuno, aumenta el triple que el IPC

DEPORTES

El futbolista Marc Cucurella se

El futbolista Marc Cucurella se rompe al hablar del autismo de su hijo: “Cuando veo que lo pasa mal, sufro mucho”

El Real Madrid no olvida la victoria de Rodri sobre Vinicius en el Balón de Oro de 2024: se plantea no presentarse este año

Así es la nueva vida de Novak Djokovic en Grecia tras marcharse de Serbia por una disputa con el Gobierno

Ana Peleteiro critica el silencio del mundo del atletismo ante la situación en Gaza: “Siento una profunda decepción”

Así apartó el mundo del deporte a Sudáfrica por el ‘Apartheid’: el ejemplo que Uribes pide aplicar a Israel