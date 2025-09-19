Hereu apuesta por consolidar a España como un "polo de innovación farmacéutica"

Barcelona, 19 sep (EFECOM).- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha apostado este viernes por consolidar a España como un "polo de innovación farmacéutica".

Hereu ha visitado la planta que la empresa farmacéutica Boehringer -de origen alemán- tiene en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), según ha informado el ministerio en un comunicado.

"El Gobierno trabaja para que España siga consolidándose como un polo de atracción de innovación y producción farmacéutica", reza el comunicado, para que el país sea "capaz de generar empleo de calidad" y, así, garantizar su "autonomía estratégica".

Durante su visita, Hereu ha catalogado la salud pública como "uno de los grandes derechos de la humanidad, a través de la investigación, la ciencia y la innovación".

El titular de Industria ha recordado las medidas que el Gobierno central ha abanderado en el ámbito farmacéutico, como el PERTE para la Salud de Vanguardia, que movilizó unos 28 millones de euros entre 2022 y 2023. EFECOM

