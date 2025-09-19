Espana agencias

Fiscalía pide 7 años de tratamiento psiquiátrico e inhabilitación para la enfermera que simulaba poner vacunas

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Fiscalía ha solicitado la absolución a la enfermera acusada de simular vacunaciones en el centro de salud de Kabiezes en Santurtzi al considerar que concurre la "eximente completa" del trastorno delirante que presentaba, y ha propuesto la imposición de 7 años de tratamiento psiquiátrico e inhabilitación para profesiones sanitarias.

Los representantes de Osakidetza, el Colegio de Enfermería y la defensa se han sumado a esa petición, mientras que la acusación particular que representa a medio centenar de familias de los menores afectados mantiene la petición de prisión, aunque menor que la inicial, y plantea 7 años y 6 meses de cárcel.

La Audiencia de Bizkaia ha acogido este viernes la última sesión del juicio contra esta enfermera, que trabajó desde febrero de 2021 hasta septiembre de 2022 en el servicio de Pediatría de Kabiezes y donde tenía entre sus funciones administrar las vacunas correspondientes a 404 menores. El proceso ha quedado visto para sentencia.

La enfermera estaba acusada de no poner esas vacunas conforme a calendario vacunal y las indicaciones de las guías en esta materia y de registrar esas vacunaciones en la historia clínica digital y en las tarjetas que se entregan a los progenitores.

Tras conocerse este pasado jueves el informe de los forenses expertos en Psiquiatría sobre el estado de la acusada, la Fiscalía ha decidido modificar su escrito inicial para recoger que presentaba "un trastorno por ideas delirantes que le causaban una anulación total de sus capacidades volitivas y cognitivas para los hechos imputados".

Así, el fiscal --que en su escrito inicial planteaba 7 años y medio de prisión, entre otras medidas, por sendos delitos de daños y falsedad documental-- ha decidido solicitar la absolución a la enfermera acusada de simular vacunaciones en el centro de salud de Kabiezes en Santurtzi al considerar que concurre la "eximente completa" del trastorno delirante que presentaba.

Asimismo, ha propuesto la imposición de "medidas de seguridad" de 7 años de tratamiento médico externo pautado por un especialista en psiquiatría e inhabilitación para el ejercicio de profesiones sanitarias (2 por daños y 5 por falsedad documental).

En concepto de responsabilidad civil, pide una indemnización de 20.000 euros por los costes del proceso de vacunación que Osakidetza tuvo que iniciar para innocular las vacunas no administradas.

El fiscal ha considerado que, en el juicio, ha quedado acreditada "la manera en que vacunaba" la acusada a través de los testimonios de familias y profesionales, la ausencia de reacción en los pequeños y los resultados de las serologías efectuadas. Igualmente, ha señalado que "no cabe duda" de la falsedad en los registros de vacunas ni sobre los daños porque "se produce un menoscabo" de las vacunas que "se desprecian".

QUEBRANTAMIENTO DE LA CONFIANZA

Por su parte, la acusación particular entiende que "no concurren circunstancias eximentes ni atenuantes de responsabilidad criminal ni completas ni incompletas" y, por ello, mantiene la petición de prisión, en concreto, 2 años y 6 meses por daños y 5 años por falsedad documental (inicialmente solicitaba entre 12 y 17 años de cárcel e incluía también acusación por malversación). Además, solicita 9.000 euros de multa e inhabilitación por el mismo periodo de la condena.

El abogado de las familias ha anunciado, igualmente, que se reservan la posibilidad de acciones civiles frente a "los eventuales responsables" que pueda haber.

El letrado ha advertido de que se trata de "uno de los casos más graves de quebrantamiento de la confianza pública en el ámbito sanitario que han llevado los tribunales españoles". "Durante año y medio, la acusada simuló sistemáticamente la administración de vacunas a 404 menores. No se trata de un acto aislado, de un momento de confusión, de un error. La prueba practicada ha demostrado que estamos en una conducta planificada, reiterada y plenamente consciente", ha asegurado.

Según ha indicado, su "acción delictiva se repitió cientos de veces" y suponía "un peligro" para la salud pública. A su entender, la acusada "jugó conscientemente a la ruleta rusa con la vida de estos menores".

El abogado ve "ambigüedad" en el informe de los psiquiatras sobre la acusada porque "no afirma categóricamente una anulación de facultades". A su entender, "una mente anulada no puede mantener un engaño tan sofisticado durante tanto tiempo" y, además, "las creencias no eximen de responsabilidad". "Actúa motivada por sus convicciones antivacunas, exacerbadas tras la pandemia, pero no son causa de la inimputabilidad", ha apuntado.

El abogado ha cuestionado "cómo es posible que nadie detectara" en el servicio de Salud lo que estaba haciendo y ha considerado "grave" que "inicialmente archivara el expediente y no iniciara la vía penal".

Por su parte, el representante de Osakidetza, que se ha adherido a las conclusiones de la Fiscalía, ha defendido la "conducta impecable" del servicio vasco de Salud porque "ha actuado cuando ha tenido conocimiento de una forma radical para cortar lo que estaba ocurriendo y, además, para solucionar lo que había ocurrido".

El abogado ha recordado que las primeras quejas de las familias se recibieron del 2 al 4 de septiembre de 2022 y es "cuando Osakidetza puso en marcha su maquinaria", y ha defendido que el procedimiento administrativo "se hizo correctamente".

Además, ha precisado que desde que el 12 de septiembre de ese año cogió baja por enfermedad "hasta hoy no ha vuelto a pisar su puesto de trabajo, con lo que "no es que haya estado trabajando sabiendo Osakidetza lo que ocurría, sino todo lo contrario".

El letrado ha señalado que, si bien la acusada estaba recibiendo tratamiento en psiquiatría, Osakidetza "no tiene por costumbre entrar en la historia clínica de sus 40.000 trabajadores para ver si padecen algún tipo de patología que les impide trabajar o no" porque estaría "vulnerando sus derechos fundamentales en la protección de datos".

Por su parte, el representante del Colegio de Enfermería ha considerado "adecuadas las medidas de seguridad" propuestas por el fiscal ya que la acusada "necesita un tratamiento psiquiátrico porque tiene un problema" y, además, inhabilitación para el ejercicio de las profesiones sanitarias, "que es precisamente el ámbito en el que se han reflejado estas problemáticas".

MALA FE

Finalmente, la defensa, que también se ha sumado a las calificaciones de la Fiscalía, ha subrayado que el informe forense de los psiquiatras sobre la acusada es "concluyente y categórico".

"Si no se quiere entender, hay una mala fe, un intento de seguir mediatizando en lo público", ha afeado a la acusación particular uno de sus abogados, que ha insistido en que "una persona que es inimputable no es capaz de discernir su actuación en ese momento, no está jugando a la ruleta rusa con niños".

El defensor, que ha considerado que se ha aprovechado "la crisis del covid para tener una enfermera antivacunas en Euskadi", ha considerado que la acusación particular "ejerce su derecho a la acusación de forma abusiva, convirtiéndola en un instrumento de hostigamiento en lugar de una herramienta para la búsqueda de la verdad material".

En su opinión, hay "una mala fe por la generación de un perjuicio innecesario, prolongando la exposición pública del caso, la angustia y los gastos de defensa", además de "perjuicio a la administración pública". Por ello, ha solicitado "la expresa condena en costas" a la acusación particular.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Internamiento semiabierto para los dos menores acusados de agredir a una educadora social en un centro en Huelva

Internamiento semiabierto para los dos

Cerdán acusa al juez de hacer una "lectura superficial" del informe de los audios de Koldo e insiste en irregularidades

Cerdán acusa al juez de

Aznar dice que en España gobierna una "ineptocracia corrupta" y alerta de que un "sanchismo terminal" es "peligroso"

Aznar dice que en España

Un año y tres meses por llevarse un retablo barroco del palacio del que fue desahuciado en Hoznayo (Cantabria)

Un año y tres meses

Canarias alerta de la pérdida de datos de órdenes de alejamiento y pregunta al Estado por medidas para víctimas

Canarias alerta de la pérdida
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Aznar critica a Pedro Sánchez

Aznar critica a Pedro Sánchez por usar su postura sobre Gaza para “huir de las responsabilidades” y lamenta el “doble declive” de Europa y España

Estos son los coches más “adictivos”, según un probador de vehículos: “No los pruebes”

La Guardia Civil detiene a un desokupa de una empresa registrada como un estudio de arquitectura: “Toda la vida he sido un delincuente”

Un Inspector Jefe de la Policía explica qué pasa si no tienes el DNI con 14 años: “Mucho cuidado”

Cae el líder de una de las principales organizaciones de narcotráfico en España: “El Buque” ha sido detenido en Canarias

ECONOMÍA

Tarifa de la luz en

Tarifa de la luz en España este sábado

Números ganadores del Super Once del 19 septiembre

Un grupo alemán compra Fotocasa y Habitaclia por 153 millones de euros: ambas plataformas mantendrán a sus equipos directivos

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

David Cabales, empresario, estalla: “Acabo de llegar a casa de hacer entrevistas de trabajo y estoy indignadísimo”

DEPORTES

El futbolista Marc Cucurella se

El futbolista Marc Cucurella se rompe al hablar del autismo de su hijo: “Cuando veo que lo pasa mal, sufro mucho”

El Real Madrid no olvida la victoria de Rodri sobre Vinicius en el Balón de Oro de 2024: se plantea no presentarse este año

Así es la nueva vida de Novak Djokovic en Grecia tras marcharse de Serbia por una disputa con el Gobierno

Ana Peleteiro critica el silencio del mundo del atletismo ante la situación en Gaza: “Siento una profunda decepción”

Así apartó el mundo del deporte a Sudáfrica por el ‘Apartheid’: el ejemplo que Uribes pide aplicar a Israel