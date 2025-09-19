Espana agencias

Feijóo denuncia la "incompetencia" de Gobierno con las pulseras antimaltrato: "Y en lugar de dar la cara, se esconde"

Por Newsroom Infobae

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este viernes, la "incompetencia" e incluso "mala fe" del Gobierno de Pedro Sánchez tras los fallos en las pulseras antimaltrato y ha subrayado que en vez de dar "la cara", "se esconde".

En la clausura del Campus FAES 2025, junto con el expresidente José María Aznar, Feijóo ha achacado lo ocurrido a que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "ya solo tiene la cabeza en los juzgados y en las cárceles ha acabado por no darse cuenta de que ha librado de ellas a depredadores sexuales".

"Tan absorbidos en defenderse a sí mismo que ya no defienden ni al que más lo necesita", ha aseverado Feijóo, que ha recalcado que los fallos en las pulseras antimaltrato es "una negligencia de enorme gravedad".

El jefe de la oposición ha afirmado que "llueve sobre papel mojado", ya que, según ha dicho, "se suma a la que ya se cometió en la redacción de la ley del solo sí es sí", que "liberó a más de mil agresores sexuales antes de tiempo".

"En mi opinión, esto no puede quedar así. Es incompetencia, error tras error, es indolencia, se desoyeron las advertencias, es ocultación, se escondieron durante meses los efectos de la negligencia. Y es ya mala fe porque a esta hora, en lugar de dar la cara, el Gobierno se esconde y no da ninguna información", ha aseverado.

Además, el presidente de PP ha dicho que hay algo "más importante", ya que, a su juicio, la cuestión es "qué mensaje se le está dando a las víctimas si observan que han sido desprotegidas y no pasa nada".

"¿Qué protección puede sentir si ante un hecho de esta magnitud nadie le da explicaciones, nadie garantiza soluciones y nadie asume responsabilidades?", se ha preguntado, para añadir que este hecho "es absolutamente lamentable" y "gravísimo".

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha aseguró este jueves que el número de casos de sobreseimientos y absoluciones de acusados derivados de los "fallos técnicos" en las pulseras antimaltrato "no llega al 1%".

Este viernes, Redondo ha precisado que el error en el acceso a datos de pulseras telemáticas no produjo "prácticamente excarcelaciones". Sin embargo, el PP exige más explicaciones, ha solicitado ya su dimisión y ha anunciado que llevará al Congreso una moción para forzar su reprobación.

GOBERNAR "DESDE LA TOTAL INCOMPETENCIA"

Feijóo ha afirmado que lo ocurrido con las pulseras antimaltrato es "la constatación de que gobernar desde la total incompetencia lo pone en peligro todo". "A las mujeres, sin duda, pero es que es así con casi todo", ha sentenciado.

El líder del PP ha asegurado que el PP es el único que puede "liderar España hacia el camino correcto" porque "hay decadencia en las instituciones, que o se controlan o se señalan, como en la justicia" y "hay decadencia en los servicios públicos".

De hecho, ha dicho que "ya ni el ave, que era un símbolo indiscutible" del progreso de España "funciona". También ha indicado que "hay decadencia en la calidad de vida" porque "se paga más para recibir cada vez menos y se han vuelto imposibles derechos esenciales, como una vivienda".

"Y hay decadencia en las calles, porque renunciar a afrontar la inseguridad y la inmigración irregular agrava el problema y no se soluciona repartiéndolo por toda España para intentar sacárselo de encima", ha manifestado, para concluir que ay decadencia "con la convivencia" porque se "divide por todo, por bloques, por territorios, por generaciones, por sexos, por creencias".

