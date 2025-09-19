Espana agencias

Exdirector del colegio Highlands de Madrid declara a la jueza que no tenía ningún conocimiento de los presuntos abusos

Por Newsroom Infobae

El exdirector del colegio Highlands School de El Encinar ha declarado ante la jueza de Instrucción número 7 de Madrid que "no tenía ningún conocimiento" de los presuntos abusos sexuales de los que se acusa al excapellán del centro investigado y sobre el que se ha abierto una instrucción en la que están imputadas además dos profesoras.

La magistrada ha tomado esta mañana declaración como testigo al exdirector Jesús María Delgado y a dos docentes en calidad de investigadas después de que una de las víctimas manifestara que conocían lo que estaba ocurriendo y que no habían "hecho nada" para impedirlo.

Según apuntan fuentes jurídicas, una de las profesoras se ha negado a contestar a las preguntas de los abogados de la acusación particular que representa a las víctimas, llegando a manifestar que "todo" responde a "una denuncia falsa".

Tras concluir su comparecencia, el exdirector ha lamentado en declaraciones a los medios "muchísimo" lo ocurrido y ha manifestado que no conocía "absolutamente" nada de los hechos investigados. Además, ha reiterado su disponibilidad a colaborar con la Justicia y ha agradecido al labor de los medios.

APARTADO DE SUS FUNCIONES

El padre Marcelino de Andrés fue detenido el pasado 7 de marzo y actualmente se encuentra en libertad provisional con la medida cautelar de no poder acercarse al colegio ni a las niñas. El centro le apartó de sus funciones cuando se conocieron las denuncias.

Durante una exploración judicial, una de las menores manifestó haberle dicho a las profesoras que el padre Marcelino le tocaba sus "partes íntimas" y afirmó que las docentes no le hacían caso.

Las declaraciones tienen lugar después de que las menores y sus padres ratificaran antes del verano el relato de las denuncias que interpusieron ante la Policía Nacional.

Tras conocerse el caso, el entonces responsable del centro y sacerdote de los Legionarios de Cristo asumió la responsabilidad ante los padres por mantener al excapellán en el cargo.

En concreto, las supuestas agresiones sexuales se habrían cometido en un punto ciego donde no había cámaras de seguridad, según consta en el sumario del caso.

En el sumario consta que una madre de dos antiguos alumnos del colegio trasladó al entonces director del Highlands su temor por el cura debido a su pasado con el fundador de la congregación de los Legionarios de Cristo.

Marcial Maciel fue acusado formalmente de cometer abusos sexuales por varios miembros de la congregación y estudiantes de los establecimientos de los legionarios a partir de 1997.

En la causa, constan las declaraciones que efectuaron las niñas, quienes confesaron a sus padres que el padre Marcelino les molestaba a veces y les llevaba a "sitios secretos", donde les introducía supuestamente la mano por debajo de la ropa interior.

La investigación policial partió de la Unidad de Familia y Mujer a raíz de una denuncia formulada por el padre de una de las menores por hechos ocurridos entre abril de 2024 y marzo de 2025.

