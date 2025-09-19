Espana agencias

Esther Muñoz rechaza que Sánchez recupere la iniciativa: usa miserablemente el dolor de Gaza para sacar rédito político

Por Newsroom Infobae

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Esther Muñoz, ha rechazado hoy que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya recuperado la iniciativa y considera que lo que está haciendo es usar "miserablemente" el dolor de las víctimas de Gaza para sacar rédito político. En este sentido ha puesto el ejemplo del pueblo saharaui, del que ha asegurado que cuando le ha interesado a Sánchez "les ha dejado tirados".

Así lo ha afirmado en una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press, al ser preguntada si el jefe del Ejecutivo ha cogido fuerzas durante las vacaciones y ha recuperado la iniciativa política mientras que el PP la ha perdido, en relación con la denuncia de genocidio en Palestina y los anuncios de medidas sociales que está haciendo cada día.

Sin embargo, la portavoz 'popular' ha dejado claro que no comparte esa apreciación. En su opinión, lo que está haciendo Pedro Sánchez con las víctimas de las "matanzas en Israel" es "usar el dolor de la gente: "Cuando le interesa usa el dolor de algunos y cuando no, no lo hace".

Muñoz ha puesto el ejemplo del pueblo saharaui y ha afirmado que cuando le ha interesado al presidente del Gobierno "les ha dejado tirados". Por lo tanto, ha recalcado, que lo que está haciendo Sánchez no el parece tomar la iniciativa, sino "usar miserablemente a la gente para sacar rédito político".

Y con relación a los anuncios del jefe del Ejecutivo de bajar la ratio de horas de los profesores, Esther Muñoz ha recordado que en 2023, en el marco de las elecciones gallegas, Sánchez anunció que iba a destinar 500 millones de euros para reforzar las clases en matemáticas y en lengua, en vista de los pésimos datos que teníamos en España en PISA.

Sin embargo, ha denunciado que a día de hoy ha transferido "cero" euros a las CCAA con tal fin: "son las promesas del señor Sánchez". También ha puesto como ejemplo la reunión que tuvo hace un año el presidente en Moncloa con los pacientes de ELA y las asociaciones tras el acuerdo parlamentario para aprobar la ley ELA.

La portavoz popular ha recordado que esa ley llevaba aparejado un compromiso del Gobierno de aportar 230 millones de euros para implementar las medidas y que "los pacientes que tienen ELA no tengan que decidir si piden la eutanasia o viven porque no tienen dinero". No obstante, ha recalcado que esta ha sido otra promesa incumplida porque el Gobierno no ha aportado ni un euro para ello.

Su conclusión es que lo que hace Sánchez es "intentar sobrevivir cada día, con promesas que luego incumple, para intentar llevar la iniciativa". Pero considera que eso no es llevar la iniciativa sino "intentar sobrevivir hora a hora, minuto a minuto, día a día".

CERDÁN: EL RELATO DE LA IZQUIERDA SE CAE

La portavoz popular también se ha pronunciado sobre el informe de la UCO en el que se ratifica la autenticidad de las cintas grabadas por Koldo y la decisión del juez de mantener a Santos Cerdán en prisión.

A este respecto ha recordado que hace escasos dos meses, El Gobierno y el PSOE acusaban al PP de intentar desacreditar a una persona honesta a "súper Santos Cerdán", a los medios de comunicación de esparcir bulos y de mentir, de atacar al Gobierno por ser de izquierdas y a los jueces de prevaricar y hacer investigaciones prospectivas contra miembros del PSOE solo por ser socialistas.

Sin embargo, ha precisado que ahora se ha visto "como ha cambiado todo y como ese relato que hace la izquierda de que les atacan por ser izquierdas se cae, se disuelve como un azucarillo porque realmente es muy grave todo lo que está pasando".

