El Reino Unido sanciona a aliados georgianos de Putin por la guerra en Ucrania

Londres, 19 sep (EFECOM).- El Reino Unido impuso este viernes nuevas sanciones contra dos petroleros, dos empresas y personalidades georgianas por su respaldo a la guerra del presidente ruso, Vladímir Putin, en Ucrania, informó el ministerio británico de Exteriores.

El ministerio detalló que los buques sancionados transportaban crudo ruso al puerto georgiano de Batumi como parte de la llamada 'flota en la sombra', usada por el Kremlin para eludir las restricciones internacionales.

A partir de ahora, estas naves tienen prohibido el acceso a puertos británicos y al Registro Naval del Reino Unido, indicó en un comunicado.

Entre los individuos penalizados figuran el político y magnate de medios Levan Vasadze, acusado de difundir desinformación prorrusa, y el empresario Otar Partskhaladze, con estrechos vínculos tanto con Rusia como con la cúpula del partido gobernante georgiano Sueño Georgiano.

Londres también incluyó a la firma tecnológica Aeza International, por apoyar campañas rusas de desinformación, y a la compañía de transporte HeliCo Group, que opera en Rusia.

Estas medidas se suman a otras contra Georgia, como la degradación de relaciones diplomáticas en 2024 por la aprobación de leyes "de inspiración rusa" y la represión de la oposición, así como sanciones a altos cargos georgianos en diciembre de 2024 y abril de 2025 por violaciones de derechos humanos y corrupción.

El secretario de Estado de Exteriores, Stephen Doughty, subrayó que "la maquinaria de guerra de Putin depende de una red internacional para difundir mentiras y financiarse" y que el Reino Unido "seguirá exponiendo esas redes opacas que apuntalan al Kremlin".

El Gobierno británico ha impuesto más de 2.800 sanciones a Rusia desde la invasión de Ucrania en 2022 para reducir sus ingresos energéticos y presionar para un alto el fuego. EFECOM