Espana agencias

El PP ve "lamentable" que Sánchez dijera no saber "nada" de la cita Zapatero-Puigdemont: "No sé a quién cree que engaña"

Por Newsroom Infobae

Guardar

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha calificado de "lamentable" que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, dijera anoche que no sabía "nada" de la reunión entre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con el "prófugo" Carles Puigdemont, para tratar los Presupuestos de 2026, entre otros asuntos. "Yo no sé a quién cree que engaña", ha manifestado.

En su comparecencia conjunta con el canciller alemán, Friedrich Merz, Pedro Sanchez dijo no tener información sobre ese encuentro entre Zapatero y Puigdemont y añadió ante los periodistas: "La sabrán ustedes seguro antes que yo".

En una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press, Muñoz ha indicado que "fue bastante lamentable ver al presidente del Gobierno decir que no sabía nada de esa reunión". "Yo no sé a quién cree que engaña", ha exclamado.

Dicho esto, ha criticado las "cesiones" del Gobierno al independentismo. "Es lamentable ver cómo se está produciendo todo, cómo se reúnen con un prófugo para intentar sacar unos Presupuestos a cambio de ceder absolutamente todo", ha añadido.

ATENCIÓN AL CLIENTE EN CATALÁN

Muñoz ha destacado que "la última cesión" la han visto esta misma semana, tras el pacto entre el Gobierno y Junts para que empresas de más de 250 trabajadores tengan que prestar atención al cliente en catalán.

"Quieren que en España, en toda España, las empresas tengan la obligación de hablar en catalán con aquellos que precisen hablar en catalán pero en Cataluña no se puede estudiar en castellano, ¿no? Son cosas que nadie entiende", ha aseverado.

A su entender, el canciller alemán no daría anoche "crédito a lo que estaba escuchando". "Pero yo creo que es plenamente consciente de a quién tenía al lado", ha dicho, para asegurar que en España están viviendo "una situación realmente incomprensible".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Piden 98 años de cárcel para el pederasta de Valdeavero (Madrid) por presuntos abusos a amigos de su hijo

Piden 98 años de cárcel

ERC pide al Gobierno mecanismos extraordinarios de acogida y protección para los palestinos que huyen de la guerra

ERC pide al Gobierno mecanismos

Adelante Andalucía se desmarca de la "peleíta" de las "izquierdas centralistas" y reivindica su candidatura propia

Adelante Andalucía se desmarca de

Illa reitera que la convivencia en Cataluña no será "completa" hasta que se aplique la amnistía a Puigdemont y Junqueras

Illa reitera que la convivencia

Collboni insiste en excluir a Israel de competiciones deportivas "por mucho que llamen al boicot" de Barcelona

Collboni insiste en excluir a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un Inspector Jefe de la

Un Inspector Jefe de la Policía explica qué pasa si no tienes el DNI con 14 años: “Mucho cuidado”

Cae el líder de una de las principales organizaciones de narcotráfico en España: “El Buque” ha sido detenido en Canarias

Pierde su maleta, la aerolínea confirma su destrucción y se ve obligada a pagar 6.000 euros

Ucrania añade un bonus de 1.445 euros al mes para atraer voluntarios “latinoamericanos” que se alisten a su batallón ‘Tormenta Hispana’

El canciller alemán elogia el aumento del gasto en Defensa de España pero advierte de que “hará falta todavía más”: “Todos estamos muy lejos del 5%”

ECONOMÍA

Javier Ochoaizpuro, antiguo fiscal: “Estas

Javier Ochoaizpuro, antiguo fiscal: “Estas son las tres tácticas que se usan en una investigación”

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 19 septiembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Precio del oro en España hoy viernes 12 de septiembre: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy lunes 15 de septiembre

DEPORTES

El Real Madrid no olvida

El Real Madrid no olvida la victoria de Rodri sobre Vinicius en el Balón de Oro de 2024: se plantea no presentarse este año

Así es la nueva vida de Novak Djokovic en Grecia tras marcharse de Serbia por una disputa con el Gobierno

Ana Peleteiro critica el silencio del mundo del atletismo ante la situación en Gaza: “Siento una profunda decepción”

Así apartó el mundo del deporte a Sudáfrica por el ‘Apartheid’: el ejemplo que Uribes pide aplicar a Israel

Piastri se rinde ante Fernando Alonso, a pesar de su ausencia de éxitos: “Sus resultados no reflejan su talento”