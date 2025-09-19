Espana agencias

El Gobierno argentino ratifica su programa económico en medio de tensiones en los mercados

Buenos Aires, 19 sep (EFECOM).- Al cabo de una semana con fuertes tensiones en los mercados financieros, el Gobierno de Argentina ratificó su programa económico, prometió mantener el esquema cambiario acordado con el Fondo Monetario Internacional y aseguró contar con los fondos para pagar los vencimientos de deuda de enero.

"Confiamos plenamente en el programa económico y no nos vamos a mover del programa", afirmó el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, al participar en la noche de este jueves en un programa de transmisión por internet.

En un clima de creciente incertidumbre política y económica, los inversores han profundizado sus estrategias de cobertura, acelerando la demanda de dólares estadounidenses y vendiendo activos financieros argentinos, lo que ha hecho hundir el precio de acciones y bonos.

En lo que va de septiembre, el índice S&P Mercal de las acciones líderes argentinas acumula un derrumbe del 14,6 %,.mientras que los bonos soberanos en dólares arrastran caídas de entre el 20,6 y el 29,6 % y el índice de riesgo país de Argentina ha trepado un 73 %.

Las turbulencias también sacudieron al peso argentino, que se ha depreciado un 9 % en lo que va del mes frente al dólar estadounidense.

Por las presiones cambiarias, el miércoles y el jueves último el Banco Central debió vender 432 millones de dólares para intentar bajar el precio de la divisa estadounidense, en el límite superior o 'techo' del esquema de bandas cambiarias que Argentina puso en marcha el 14 de abril, tras firmar un acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional.

"Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda. El programa se diseñó asó y está hecho para que los dólares del Banco Central sirvan para defender el techo de la banda", aseguró Caputo.

Analistas del mercado han advertido que las ventas de dólares del Banco Central hacen caer sus ya exiguas reservas monetarias, lo que complica a futuro el pago de los abultados compromisos de deuda de Argentina.

Caputo aseguró, sin embargo, que Argentina cuenta con los fondos para afrontar los vencimientos de deuda de bonos de enero próximo -unos 4.500 millones de dólares- y que el Gobierno trabaja para garantizar también los pagos de los vencimientos de deuda previstos para julio de 2026. EFECOM

