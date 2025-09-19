El euro sigue por debajo de 1,18 dólares ante la inestabilidad política en Francia

Fráncfort (Alemania), 19 sep (EFECOM).- El euro se mantuvo hoy por debajo de los 1,18 dólares en una jornada en la que no se publicaron datos económicos importantes y ante la inestabilidad política en Francia.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1765 dólares, frente a los 1,1769 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1736 dólares.

El gobernador del Banco Central de Portugal, Mario Centeno, dijo a la agencia Bloomberg que el BCE no debería tolerar mucho tiempo una inflación por debajo del 2 %.

La caída de los precios de producción en Alemania en agosto fue mayor de lo previsto.

El euro perdió el jueves el nivel de los 1,18 dólares tras la publicación de buenos datos de la economía estadounidense, que reducen la presión para que la Reserva Federal (Fed) baje sus tipos de interés.

La moneda única se cambió hasta el mediodía en una banda de fluctuación de entre 1,1729 y 1,1792 dólares. EFECOM