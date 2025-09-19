Espana agencias

El euro sigue por debajo de 1,18 dólares ante la inestabilidad política en Francia

Por Newsroom Infobae

Guardar

Fráncfort (Alemania), 19 sep (EFECOM).- El euro se mantuvo hoy por debajo de los 1,18 dólares en una jornada en la que no se publicaron datos económicos importantes y ante la inestabilidad política en Francia.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1765 dólares, frente a los 1,1769 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1736 dólares.

El gobernador del Banco Central de Portugal, Mario Centeno, dijo a la agencia Bloomberg que el BCE no debería tolerar mucho tiempo una inflación por debajo del 2 %.

La caída de los precios de producción en Alemania en agosto fue mayor de lo previsto.

El euro perdió el jueves el nivel de los 1,18 dólares tras la publicación de buenos datos de la economía estadounidense, que reducen la presión para que la Reserva Federal (Fed) baje sus tipos de interés.

La moneda única se cambió hasta el mediodía en una banda de fluctuación de entre 1,1729 y 1,1792 dólares. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

IU exige al PSOE desbloquear en el Congreso la ley sobre justicia universal para ayudar a perseguir los crímenes en Gaza

IU exige al PSOE desbloquear

Defensa condecora al militar que colaboró en las labores contra el incendio de Tres Cantos y rescató a un ciudadano

Defensa condecora al militar que

La Legión conmemora este sábado su CV aniversario fundacional con una exhibición en la base militar de Viator (Almería)

La Legión conmemora este sábado

España y otros 4 países afectados por un supuesto caso de evasión fiscal y blanqueo

Infobae

La Audiencia Nacional deja libre a un supuesto 'narco' de la Mocro Maffia por un error judicial

La Audiencia Nacional deja libre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Aznar critica a Pedro Sánchez

Aznar critica a Pedro Sánchez por usar su postura sobre Gaza para “huir de las responsabilidades” y lamenta el “doble declive” de Europa y España

Estos son los coches más “adictivos”, según un probador de vehículos: “No los pruebes”

La Guardia Civil detiene a un desokupa de una empresa registrada como un estudio de arquitectura: “Toda la vida he sido un delincuente”

Un Inspector Jefe de la Policía explica qué pasa si no tienes el DNI con 14 años: “Mucho cuidado”

Cae el líder de una de las principales organizaciones de narcotráfico en España: “El Buque” ha sido detenido en Canarias

ECONOMÍA

La superficie autorizada para obra

La superficie autorizada para obra nueva y rehabilitación cae un 2% en el primer semestre de 2025

Los técnicos de Hacienda acusan a la Agencia Tributaria de incumplir la ley antifraude y omitir información sobre delitos fiscales

Precio de la luz estará muy bajo este 20 de septiembre: a esta hora del día la tarifa estará por debajo de 1 euro

Números ganadores del Super Once del 19 septiembre

Un grupo alemán compra Fotocasa y Habitaclia por 153 millones de euros: ambas plataformas mantendrán a sus equipos directivos

DEPORTES

El futbolista Marc Cucurella se

El futbolista Marc Cucurella se rompe al hablar del autismo de su hijo: “Cuando veo que lo pasa mal, sufro mucho”

El Real Madrid no olvida la victoria de Rodri sobre Vinicius en el Balón de Oro de 2024: se plantea no presentarse este año

Así es la nueva vida de Novak Djokovic en Grecia tras marcharse de Serbia por una disputa con el Gobierno

Ana Peleteiro critica el silencio del mundo del atletismo ante la situación en Gaza: “Siento una profunda decepción”

Así apartó el mundo del deporte a Sudáfrica por el ‘Apartheid’: el ejemplo que Uribes pide aplicar a Israel