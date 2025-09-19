Espana agencias

El 87 % de pequeños accionistas de Minor (NH) aceptan la opa de MHG, que ya tenía el 96 %

Por Newsroom Infobae

Madrid, 19 sep (EFECOM).- El 96,98 % de los pequeños accionistas de Minor Hotels Europe & Americas (antigua NH) han aceptado la opa de exclusión realizada por el grupo tailandés MHG Continental Holding, que ya contaba con el 95,87 % de las acciones, ha informado Minor al regulador bursátil.

La oferta planteada por el grupo tailandés era de 6,51 euros por título y ha sido aceptada por accionistas con un total de 15.671.528 títulos, de los 18.017.448 a los que se extendía esta oferta pública de acciones (opa) de exclusión.

Con esta operación, MHG Continental Holding, sociedad a través de la cual el grupo tailandés Minor International controla la antigua NH, buscaba excluir a la antigua NH de negociación de las Bolsas de Valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia cuando se liquidara la oferta.

Al realizar la oferta, el grupo justificó la exclusión de la compañía por el escaso volumen de contratación y liquidez que presenta la negociación de las acciones de la sociedad en las bolsas españolas, debido al reducido porcentaje actual de 'capital flotante', apenas un 4,13 %.

En un comunicado tras darse a conocer el resultado de la opa, el grupo ha insistido en que la exclusión de la cotización "refuerza la flexibilidad operativa y permite una ejecución más ágil de las iniciativas estratégicas de la compañía", lo que proporcionará sinergias dentro del grupo.

El consejero delegado del grupo Minor International, Dillip Rajakarier, ha señalado que los niveles de aceptación "permiten abrir el próximo capítulo de crecimiento de la compañía" y ha asegurado que esta situación favorecerá una toma de decisiones más ágil y un mayor enfoque en el crecimiento sostenible.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) suspendió el pasado lunes, día 15, la cotización de la compañía en Bolsa, tras finalizar ese mismo lunes el plazo de aceptación de la opa.

En el momento del anuncio de la suspensión, el precio de la acción se situaba en 6,46 euros.

A un precio de 6,51 euros por acción, la operación fue autorizada el 23 de julio por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y estaba dirigida al 100 % del capital social de la antigua NH, que estaba compuesto por 435.745.670 acciones.

No obstante, de ellas, había que excluir 417.728.222 acciones, representativas del 95,87 % del capital social, de las que es titular el grupo tailandés Minor International a través del MHG Continental Holding y que han sido inmovilizadas hasta la finalización de la operación.

Minor Hotels Europe & Americas (antigua NH) ganó casi 112 millones de euros en el primer semestre del año, lo que supone un incremento del 57,8 % respecto al mismo período de 2024, al que contribuyeron las plusvalías por la venta de dos hoteles en Portugal y Alemania. EFECOM

