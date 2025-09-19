Defensa condecora al militar que colaboró en las labores contra el incendio de Tres Cantos y rescató a un ciudadano

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha presidido este viernes la imposición de la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco al soldado de la Brigada 'Guadarrama' XII Diego Santillana, que colaboró en las labores de auxilio y lucha contra el incendio que afectó a la localidad madrileña de Tres Cantos y rescató a un ciudadano de origen rumano que finalmente murió. Además, ha sido condecorado el exdirector de la Feria de Valencia Jorge Fombellida por el apoyo prestado a los militares destinados en la dana.

"Considero que todo aquel que decida dedicarse a esta profesión haría lo mismo que yo (hice) sin pensarlo: fuimos, somos y seremos aquellos que velan por defender nuestra patria y ayudarla, es algo que nos enseñan cada día", ha dicho el soldado Santillana en un acto celebrado en el Cuartel General del Ejército de Tierra, al que han acudido sus padres.

El día del incendio, finalizado su servicio, el militar colaboró con agentes y vecinos a rescatar a un hombre que había quedado atrapado cuando intentaba salvar a sus caballos. El soldado Santillana permaneció junto al herido, ayudándole a realizar una llamada con la que pudo despedirse de su familia, y acompañándole hasta su fallecimiento.

ALOJAR A 2.000 MILITARES

En cuanto a Fombellida, ha sido condecorado por facilitar el alojamiento de casi 2.000 militares en la Feria de Valencia en el despliegue para paliar los efectos de la dana.

"Me resulta imposible recordar sin emocionarme a los soldados que cada día acudían llenos de barro y agotados, pero antes de irse a dormir seguían buscando la manera de ayudar", ha señalado Fombellida, arropado por su esposa y sus hijos.

Robles ha agradecido a ambos su labor y ha destacado que este es un dia "que pone de relieve lo grandes que pueden ser los seres humanos". "En los momentos complicados anteponen la generosidad al darse a los demás frente a sus intereses propios", ha agregado la titular de la cartera de Defensa, que ha subrayado que los condecorados son "la mejor representación del espíritu de entrega, generosidad y ayuda a los demás".