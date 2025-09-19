Espana agencias

Defensa condecora al militar que colaboró en las labores contra el incendio de Tres Cantos y rescató a un ciudadano

Por Newsroom Infobae

Guardar

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha presidido este viernes la imposición de la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco al soldado de la Brigada 'Guadarrama' XII Diego Santillana, que colaboró en las labores de auxilio y lucha contra el incendio que afectó a la localidad madrileña de Tres Cantos y rescató a un ciudadano de origen rumano que finalmente murió. Además, ha sido condecorado el exdirector de la Feria de Valencia Jorge Fombellida por el apoyo prestado a los militares destinados en la dana.

"Considero que todo aquel que decida dedicarse a esta profesión haría lo mismo que yo (hice) sin pensarlo: fuimos, somos y seremos aquellos que velan por defender nuestra patria y ayudarla, es algo que nos enseñan cada día", ha dicho el soldado Santillana en un acto celebrado en el Cuartel General del Ejército de Tierra, al que han acudido sus padres.

El día del incendio, finalizado su servicio, el militar colaboró con agentes y vecinos a rescatar a un hombre que había quedado atrapado cuando intentaba salvar a sus caballos. El soldado Santillana permaneció junto al herido, ayudándole a realizar una llamada con la que pudo despedirse de su familia, y acompañándole hasta su fallecimiento.

ALOJAR A 2.000 MILITARES

En cuanto a Fombellida, ha sido condecorado por facilitar el alojamiento de casi 2.000 militares en la Feria de Valencia en el despliegue para paliar los efectos de la dana.

"Me resulta imposible recordar sin emocionarme a los soldados que cada día acudían llenos de barro y agotados, pero antes de irse a dormir seguían buscando la manera de ayudar", ha señalado Fombellida, arropado por su esposa y sus hijos.

Robles ha agradecido a ambos su labor y ha destacado que este es un dia "que pone de relieve lo grandes que pueden ser los seres humanos". "En los momentos complicados anteponen la generosidad al darse a los demás frente a sus intereses propios", ha agregado la titular de la cartera de Defensa, que ha subrayado que los condecorados son "la mejor representación del espíritu de entrega, generosidad y ayuda a los demás".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

IU exige al PSOE desbloquear en el Congreso la ley sobre justicia universal para ayudar a perseguir los crímenes en Gaza

IU exige al PSOE desbloquear

La Legión conmemora este sábado su CV aniversario fundacional con una exhibición en la base militar de Viator (Almería)

La Legión conmemora este sábado

El euro sigue por debajo de 1,18 dólares ante la inestabilidad política en Francia

Infobae

España y otros 4 países afectados por un supuesto caso de evasión fiscal y blanqueo

Infobae

La Audiencia Nacional deja libre a un supuesto 'narco' de la Mocro Maffia por un error judicial

La Audiencia Nacional deja libre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Aznar critica a Pedro Sánchez

Aznar critica a Pedro Sánchez por usar su postura sobre Gaza para “huir de las responsabilidades” y lamenta el “doble declive” de Europa y España

Estos son los coches más “adictivos”, según un probador de vehículos: “No los pruebes”

La Guardia Civil detiene a un desokupa de una empresa registrada como un estudio de arquitectura: “Toda la vida he sido un delincuente”

Un Inspector Jefe de la Policía explica qué pasa si no tienes el DNI con 14 años: “Mucho cuidado”

Cae el líder de una de las principales organizaciones de narcotráfico en España: “El Buque” ha sido detenido en Canarias

ECONOMÍA

La superficie autorizada para obra

La superficie autorizada para obra nueva y rehabilitación cae un 2% en el primer semestre de 2025

Los técnicos de Hacienda acusan a la Agencia Tributaria de incumplir la ley antifraude y omitir información sobre delitos fiscales

Precio de la luz estará muy bajo este 20 de septiembre: a esta hora del día la tarifa estará por debajo de 1 euro

Números ganadores del Super Once del 19 septiembre

Un grupo alemán compra Fotocasa y Habitaclia por 153 millones de euros: ambas plataformas mantendrán a sus equipos directivos

DEPORTES

El futbolista Marc Cucurella se

El futbolista Marc Cucurella se rompe al hablar del autismo de su hijo: “Cuando veo que lo pasa mal, sufro mucho”

El Real Madrid no olvida la victoria de Rodri sobre Vinicius en el Balón de Oro de 2024: se plantea no presentarse este año

Así es la nueva vida de Novak Djokovic en Grecia tras marcharse de Serbia por una disputa con el Gobierno

Ana Peleteiro critica el silencio del mundo del atletismo ante la situación en Gaza: “Siento una profunda decepción”

Así apartó el mundo del deporte a Sudáfrica por el ‘Apartheid’: el ejemplo que Uribes pide aplicar a Israel