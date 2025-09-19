Espana agencias

C.Valenciana exige al Gobierno que asuma responsabilidades por los fallos en pulseras de maltratadores: "Es insultante"

Por Newsroom Infobae

La vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, ha exigido al Gobierno que dé explicaciones y asuma responsabilidades por los problemas con las pulseras de los maltratadores tras el cambio de la empresa adjudicataria de ese servicio. "Es preocupante, inaceptable e insultante para las víctimas".

Así lo ha denunciado, a preguntas de los periodistas en el Palau de la Generalitat, después de que la Fiscalía alertase en su memoria correspondiente a 2024 de absoluciones por "fallos" en las pulseras telemáticas de maltratadores, así como con el prestador del servicio.

Según Camarero (PP), "que se hayan perdido todos los datos anteriores a marzo respecto a la información de las víctimas de las pulseras lleva a la desprotección de estas mujeres y a que haya maltratadores que partan de cero, que no estén en el sistema y que no puedan ser condenados, por ejemplo, por un quebrantamiento". "Estamos viendo cómo eso afecta a la Comunidad Valenciana, porque nos preocupan nuestras víctimas", ha aseverado.

La también portavoz del Consell ha criticado que se trata de "una chapuza más del Gobierno de España". "Esas pulseras 'aliexpress', ese gobierno Aliexpress que, lejos de proteger a las víctimas como es su obligación, las desprotegen", ha dicho, al igual que han reprochado otros dirigentes 'populares' a nivel estatal.

Y ha relacionado esta situación con la ley del 'solo sí es sí' y con "el gobierno de Ábalos y la prostitución". "Es absolutamente inaceptable", ha insistido, para acusar al Gobierno de no asumir responsabilidades y no dar explicaciones "cuando pasa algo tan grave".

