Condenan a la empresa de congelados Iglo Austria por vender menos producto al mismo precio

Viena, 19 sep (EFECOM).- La Justicia austríaca ha condenado a la empresa de alimentos congelados Iglo Austria por vender menos producto al mismo precio -al reducir de 250 a 220 gramos su 'Salmón atlántico' sin avisar de forma clara-, en el primer fallo firme por esta práctica engañosa en el país centroeuropeo.

Así lo anunció este viernes, en un comunicado, la Asociación Austriaca de Protección al Consumidor (VKI), que en nombre del Ministerio de Asuntos Sociales había presentado la demanda contra Iglo.

El comunicado destaca que se trata del primer dictamen vinculante en la república alpina contra la 'reduflación' ('shrinkflation', en inglés).

La demanda se refería al producto congelado 'Salmón Atlántico Iglo', cuya cantidad de relleno se había reducido de 250 gramos a 220 gramos en febrero de 2023 sin que el cambio hubiera estado explicado de manera claramente visible para los consumidores.

Si bien la empresa cambió la información sobre el peso en la parte frontal del envase, no se proporcionó ninguna comunicación por separado sobre la reducción de la cantidad neta del producto, lo que ha llevado a consumidores a adquirir el producto sin darse cuenta de que obtenían menos por el mismo precio.

El Tribunal Superior Regional de Viena ha declarado, en segunda y definitiva instancia, que esta práctica es engañosa.

Según la sentencia, "el consumidor medio asume que, por el precio ya conocido y sin modificar el envase, recibirá un producto con el mismo volumen".

"Esta es la primera sentencia legalmente vinculante sobre la admisibilidad de las prácticas de 'shrinkflation' en el derecho de la competencia" en Austria, lo cual "tiene un efecto de advertencia para todo el mercado", resaltó Petra Leupold, asesora jurídica de la VKI.

"La sentencia envía una señal contundente contra las prácticas anticompetitivas que ocultan los aumentos de precios y engañan sistemáticamente a los consumidores", añadió.

Iglo Austria, una sociedad con sede en Viena que pertenece al consorcio británico Iglo Group, miembro a su vez de Nomad Foods, indicó en un comunicado que ya había procedido a aumentar el volumen del producto hasta los 250 gramos iniciales, incluso antes de conocerse el dictamen.

"Reconocemos la decisión del Tribunal Superior Regional de Viena. La transparencia hacia los consumidores es una prioridad para nosotros", declaró la empresa.

Iglo Austria explicó que "la reducción temporal del volumen se debió al aumento de los precios de las materias primas". EFECOM