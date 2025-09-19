Espana agencias

Condenan a la empresa de congelados Iglo Austria por vender menos producto al mismo precio

Por Newsroom Infobae

Guardar

Viena, 19 sep (EFECOM).- La Justicia austríaca ha condenado a la empresa de alimentos congelados Iglo Austria por vender menos producto al mismo precio -al reducir de 250 a 220 gramos su 'Salmón atlántico' sin avisar de forma clara-, en el primer fallo firme por esta práctica engañosa en el país centroeuropeo.

Así lo anunció este viernes, en un comunicado, la Asociación Austriaca de Protección al Consumidor (VKI), que en nombre del Ministerio de Asuntos Sociales había presentado la demanda contra Iglo.

El comunicado destaca que se trata del primer dictamen vinculante en la república alpina contra la 'reduflación' ('shrinkflation', en inglés).

La demanda se refería al producto congelado 'Salmón Atlántico Iglo', cuya cantidad de relleno se había reducido de 250 gramos a 220 gramos en febrero de 2023 sin que el cambio hubiera estado explicado de manera claramente visible para los consumidores.

Si bien la empresa cambió la información sobre el peso en la parte frontal del envase, no se proporcionó ninguna comunicación por separado sobre la reducción de la cantidad neta del producto, lo que ha llevado a consumidores a adquirir el producto sin darse cuenta de que obtenían menos por el mismo precio.

El Tribunal Superior Regional de Viena ha declarado, en segunda y definitiva instancia, que esta práctica es engañosa.

Según la sentencia, "el consumidor medio asume que, por el precio ya conocido y sin modificar el envase, recibirá un producto con el mismo volumen".

"Esta es la primera sentencia legalmente vinculante sobre la admisibilidad de las prácticas de 'shrinkflation' en el derecho de la competencia" en Austria, lo cual "tiene un efecto de advertencia para todo el mercado", resaltó Petra Leupold, asesora jurídica de la VKI.

"La sentencia envía una señal contundente contra las prácticas anticompetitivas que ocultan los aumentos de precios y engañan sistemáticamente a los consumidores", añadió.

Iglo Austria, una sociedad con sede en Viena que pertenece al consorcio británico Iglo Group, miembro a su vez de Nomad Foods, indicó en un comunicado que ya había procedido a aumentar el volumen del producto hasta los 250 gramos iniciales, incluso antes de conocerse el dictamen.

"Reconocemos la decisión del Tribunal Superior Regional de Viena. La transparencia hacia los consumidores es una prioridad para nosotros", declaró la empresa.

Iglo Austria explicó que "la reducción temporal del volumen se debió al aumento de los precios de las materias primas". EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

IU exige al PSOE desbloquear en el Congreso la ley sobre justicia universal para ayudar a perseguir los crímenes en Gaza

IU exige al PSOE desbloquear

Defensa condecora al militar que colaboró en las labores contra el incendio de Tres Cantos y rescató a un ciudadano

Defensa condecora al militar que

La Legión conmemora este sábado su CV aniversario fundacional con una exhibición en la base militar de Viator (Almería)

La Legión conmemora este sábado

El euro sigue por debajo de 1,18 dólares ante la inestabilidad política en Francia

Infobae

España y otros 4 países afectados por un supuesto caso de evasión fiscal y blanqueo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Aznar critica a Pedro Sánchez

Aznar critica a Pedro Sánchez por usar su postura sobre Gaza para “huir de las responsabilidades” y lamenta el “doble declive” de Europa y España

Estos son los coches más “adictivos”, según un probador de vehículos: “No los pruebes”

La Guardia Civil detiene a un desokupa de una empresa registrada como un estudio de arquitectura: “Toda la vida he sido un delincuente”

Un Inspector Jefe de la Policía explica qué pasa si no tienes el DNI con 14 años: “Mucho cuidado”

Cae el líder de una de las principales organizaciones de narcotráfico en España: “El Buque” ha sido detenido en Canarias

ECONOMÍA

La superficie autorizada para obra

La superficie autorizada para obra nueva y rehabilitación cae un 2% en el primer semestre de 2025

Los técnicos de Hacienda acusan a la Agencia Tributaria de incumplir la ley antifraude y omitir información sobre delitos fiscales

Precio de la luz estará muy bajo este 20 de septiembre: a esta hora del día la tarifa estará por debajo de 1 euro

Números ganadores del Super Once del 19 septiembre

Un grupo alemán compra Fotocasa y Habitaclia por 153 millones de euros: ambas plataformas mantendrán a sus equipos directivos

DEPORTES

El futbolista Marc Cucurella se

El futbolista Marc Cucurella se rompe al hablar del autismo de su hijo: “Cuando veo que lo pasa mal, sufro mucho”

El Real Madrid no olvida la victoria de Rodri sobre Vinicius en el Balón de Oro de 2024: se plantea no presentarse este año

Así es la nueva vida de Novak Djokovic en Grecia tras marcharse de Serbia por una disputa con el Gobierno

Ana Peleteiro critica el silencio del mundo del atletismo ante la situación en Gaza: “Siento una profunda decepción”

Así apartó el mundo del deporte a Sudáfrica por el ‘Apartheid’: el ejemplo que Uribes pide aplicar a Israel