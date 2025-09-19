Espana agencias

Collboni insiste en excluir a Israel de competiciones deportivas "por mucho que llamen al boicot" de Barcelona

Por Newsroom Infobae

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha insistido en excluir a Israel de competiciones deportivas, en línea con lo defendido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "por mucho que Israel haga llamamiento al boicot" de "grandes acontecimientos" en la ciudad condal. "No vamos a cambiar nuestra posición, es firme y la vamos a llevar hasta el final", ha clamado.

En una entrevista en la Cadena Ser, que ha recogido Europa Press, el regidor barcelonés se ha referido así a la participación de equipos israelíes en el Tour de Francia de 2026, que partirá desde Barcelona, insistiendo en que "no se le debería permitir a Israel participar en las competiciones internacionales".

La posición de la capital catalana, según Collboni, "no ha cambiado ni va a cambiar, por mucho que Israel haga llamamientos al boicot a grandes acontecimientos en la ciudad de Barcelona". Ha defendido además que Barcelona como ciudad tiene una posición "firme" que se ha votado "democráticamente por una amplia mayoría" del consistorio.

"Barcelona debe estar donde siempre ha estado, que es al lado de la democracia y los derechos humanos. Barcelona va a estar al lado del pueblo palestino denunciando una atrocidad que se está retransmitiendo en directo, un genocidio, aunque todavía no se haya tipificado formalmente por ningún tribunal", ha defendido.

Collboni ha traído al presente que la capital de Cataluña ha sido una ciudad que "históricamente" ha tenido una "especial sensibilidad" en causas que defienden "la dignidad humana", y que por eso una vez más "el ayuntamiento va a estar en primera fila", como cuando hace tres meses declaró la ruptura de las relaciones con las ciudades de Israel.

Además, se ha congratulado de que "cuando la ciudad de Barcelona habla, el mundo escucha", por lo que ha considerado importante utilizar "la buena reputación" de la capital catalana para "ponerla al servicio de causas humanitarias".

EMBAJADOR ESPAÑA EN PALESTINA POR EL DISTRITO 11

El regidor barcelonés ha recordado que el Ayuntamiento de Barcelona nombrará a Gaza y a las ciudades de Palestina como nuevo distrito 11 de la ciudad con el objetivo de extender su "compromiso" con el conflicto y estrechar los vínculos de colaboración que mantienen con la zona.

Ello conllevará proporcionar ayuda económica, humanitaria, sanitaria, educativa y de reconstrucción, una medida que se presentará este lunes, y que está inspirada a la que llevó a cabo la ciudad de Málaga con la ciudad de Sarajevo tras la guerra de Bosnia, según ha detallado Collboni.

Para la ocasión Barcelona contará con un "invitado especial", que será el embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, que va a apadrinar la iniciativa y que ya tiene como contraparte a los alcaldes palestinos, con los que el propio Collboni tiene "un contacto bastante regular por WhatsApp".

