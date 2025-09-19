Espana agencias

Clavijo critica el "discurso triunfalista" de Torres sobre la situación de La Palma en el 4º aniversario de la erupción

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha criticado el "discurso triunfalista" del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, sobre la situación de la isla de La Palma cuando se cumple el cuarto aniversario del inicio de la erupción.

Así lo ha dicho este viernes en declaraciones a los medios de comunicación en Lanzarote, donde hizo especial hincapié en que hay que "huir" de este tipo de valoraciones por parte de los políticos.

"Hay que huir de esos discursos triunfalistas que algunos como el ministro Torres ha lanzado las redes diciendo que La Palma está mejor que antes que la erupción. Es absolutamente falso, sólo hay que visitar la isla para ver la situación en la que muchas de las familias todavía están viviendo", observó.

Clavijo comentó que la economía de La Palma no acaba de despegar y de recuperar los indicadores previos a la erupción, recordando los 200 millones de euros que el Estado le debe a la isla y solicitando que el descuento del 60% del IRPF se desbloquee para poder acabar de indemnizar y de devolver lo que el volcán le quitó a muchas de las familias.

"Afortunadamente --continuó-- con el esfuerzo del Gobierno de Canarias hemos conseguido que ya que todas las primeras viviendas, las viviendas habituales, hayan sido abonadas pero quedan todavía las segundas viviendas y muchas explotaciones plantaneras, agrícolas y ganaderas que no hemos podido llegar a tiempo por falta de recursos porque los expedientes están montados".

Por último, el presidente instó a trabajar para ver "si entre todos damos ese empujón para que en el quinto aniversario la situación sí de verdad esté ya recuperada".

