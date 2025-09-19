Espana agencias

Booking presenta un ERE que afectará a 29 personas, la mayoría en Cataluña

Por Newsroom Infobae

Barcelona, 19 sep (EFECOM).- La plataforma de reservas Booking ha presentado un expediente de regulación de empleo (ERE) que contempla el despido de 29 personas, la mayoría de ellas trabajadores en su sede de Barcelona, según ha adelantado este viernes El Periódico y han confirmado a EFE fuentes sindicales.

En total, el ERE registrado el 1 de septiembre afecta a 33 personas, con 29 despidos y 4 cambios contractuales, la mayoría de ellos en Barcelona, según han explicado a EFE fuentes sindicales de la CGT, el sindicato mayoritario entre los trabajadores de la compañía.

Entre las funciones de los más de cien trabajadores que tiene la empresa en Barcelona se encontraban el contacto con hoteleros de España y también la traducción y gestión de las páginas de Booking en castellano y catalán, algo que podría sustituir la inteligencia artificial, según las fuentes sindicales.

La decisión de la multinacional también puede afectar a los centros de Madrid, Málaga y Las Palmas de Gran Canaria.

Según las mismas fuentes, la compañía aduce razones organizativas y técnicas, pero no económicas. En todo caso, el proceso de negociación entre empresa y los representantes de los trabajadores ya está en marcha, hasta la primera semana de octubre.

Por su parte, la compañía no ha concretado cifras definitivas del ERE, aunque ha enviado una declaración a EFE en la que afirma que están revisando la estructura de su organización en varios mercados.

"Como parte de nuestro programa de transformación, estamos revisando la estructura de nuestra organización en varios mercados para asegurarnos seguir siendo ágiles, competitivos y continuar impulsando la innovación centrada en el cliente", han informado.

"En este momento, el proceso de consulta aún está en curso y no podemos compartir cifras definitivas", continúa la empresa.

Ubicada en un edificio de la Via Laietana de Barcelona, el centro de Booking se instaló en la capital catalana en 2004 con una filial encargada del contacto con hoteleros de España y Andorra, según información de la compañía. EFECOM

